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Ipatinga, Minas Gerais

Erasmo Carlos cai do palco durante show e sofre fratura no osso do pé

Durante a apresentação, o músico caiu do palco enquanto cantava uma de suas canções. Ele olhava para o público e tocava violão, andando

Publicado em 10 de Agosto de 2019 às 15:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 ago 2019 às 15:40
Erasmo Carlos Crédito: Reprodução/Instagram @erasmocarlosbr
Fãs de Erasmo Carlos, 78, que estavam em seu show em Ipatinga, Minas Gerais, na noite desta sexta (9), testemunharam momentos de aflição.
Durante a apresentação, o músico caiu do palco enquanto cantava uma de suas canções. Ele olhava para o público e tocava violão, andando.
De repente, pisou fora do palco e caiu, para desespero dos fãs que entoavam juntos suas canções. Em meio a gritos, dois rapazes foram ajudar Erasmo a se levantar.
O músico usou as redes sociais neste sábado (10) para falar sobre a queda e tranquilizar os fãs. Ele não fará mudanças em sua agenda de shows, mesmo machucado.
"Foi pênalti!", brincou em um texto ao lado do vídeo de sua queda. "Ontem sofri um acidente caindo do palco em Ipatinga, onde realizava mais um show da turnê Amor é Isso", explicou.
"Sofri uma pequena fissura no osso calcâneo mas estou muito bem. Hoje já tenho show em Belo Horizonte e amanhã em Juiz de Fora. Tenho que manter a minha fama de mau!"
Veja vídeo

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