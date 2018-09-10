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Polêmica

Empresário de MC Loma nega calote: "Não sabe o que posta"

Empresário garantiu que, por mês, Loma e as Gêmeas Lacração recebem aproximadamente R$ 20 mil cada uma delas

Publicado em 

10 set 2018 às 13:43

Publicado em 10 de Setembro de 2018 às 13:43

MC Loma: cachê da funkeira é de R$ 15 mil Crédito: Reprodução/Instagram @mclomaofficial
Empresário de MC Loma e das Gêmeas Lacração, Marcelos Fernandes se defendeu da acusação da funkeira. Em entrevista ao jornal Extra, ele negou que não repassou corretamente os valores devidos dos shows da artista. 
> MC Loma processa empresário por dinheiro: "Me decepcionei"
De acordo com o Extra, segundo disse Marcelo, 60% do cachê é repassado mensalmente para Loma e as gêmeas Mariely e Mirella Santos, o que daria em torno de R$ 20 mil por mês para cada uma delas.
"Vamos dar um exemplo: elas fazem em média dez shows por mês, com cachê em torno de R$ 15 mil por show. São R$ 150 mil. Aí, temos os gastos de mais ou menos 40% desse valor com equipe, translado, etc... Vamos falar que sobrou R$ 100 mil. 40% são da Start Music e 60% são divididos pelas três, o que dá em torno de R$ 20 mil para cada uma. E tudo foi depositado para elas. Nós temos comprovantes", garante o empresário, que reitera: "Somos uma empresa transparente demais com os nossos artistas".
Segundo o Extra, ele conta que ficou surpreso ao tomar conhecimento, por meio de um advogado contratado por Loma, da ação movida por ela, mas espera resolver o imbróglio de forma amigável.
"Tudo começou quando a a Justiça a proibiu de fazer shows por ela não estar matriculada em uma escola. Os shows foram cancelados. Aí, eu falei para ela que o nosso advogado está tentando tirar o alvará para ela trabalhar. A Loma, do nada, parou de falar com a gente pelo nosso grupo do WhatsApp e passou a postar coisas nas redes sociais. Ela abriu um processo contra a nossa empresa e isso nos pegou de surpresa. Tudo o que ela tinha para receber, ela recebeu. Não queremos brigar, queremos sentar, conversar e que ela continue sendo a nossa artista", diz.
Segundo o representante do grupo, MC Loma e as Gêmeas Lacração assinaram em fevereiro um contrato de cinco anos com a empresa: "Se elas romperem agora, terão que pagar multa por quebra de contrato, que equivale a R$ 3 milhões cada uma. Isso iria prejudicar muito a ela, e não queremos que isso aconteça. Queremos entender o que se passa e voltar a trabalhar com ela. A Loma é uma criança, tem 15 anos, não sabe o que posta", acredita o empresário. "Ela alega, inclusive, que não tem dinheiro para pagar o advogado. Se a gente reivindicar alguma coisa, ela vai ter que depositar R$ 39 mil (que é o valor que ela está cobrando). E ela tem dinheiro, eu tenho como comprovar. Tenho o extrato da conta dela, já que ela teve que me mandar para eu tirar o seu passaporte".
De acordo com o Extra, além do dinheiro que o empresa afirma repassar mensalmente para MC Loma, Marcelo afirma que não é cobrado dela os investimentos como figurinos e moradia, por exemplo. "A Star Music não cobra os investimentos dos seus artistas. Aluguei um apartamento mobiliado para ela em São Paulo com três dormitórios, e ela ainda diz no processo que estava morando em condições precárias. Se ela não quiser mais trabalhar conosco, é só ir até o nosso escritório com os pais que nós vamos conversar. Quero ouvir as meninas, entender o que está acontecendo e falar para elas que a gente quer muito que elas voltem a trabalhar conosco".

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