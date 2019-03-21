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FIM DO ROMANCE

Emma Roberts e Evan Peters rompem noivado após sete anos juntos

Casal estava junto desde 2012

Publicado em 21 de Março de 2019 às 20:52

Publicado em 

21 mar 2019 às 20:52
21/03/2019 - Emma Roberts e Evan Peters terminam o noivado Crédito: Reprodução/Instagram
O noivado de Emma Roberts, 28, e Evan Peters, 32, chegou ao fim. Segundo noticiou a revista americana Us Weekly, os atores terminaram de vez e agora são apenas amigos.
Uma fonte chegou a afirmar à revista que viu Emma Roberts passeando por Los Angeles abraçada ao ator Garrett Hedlund, que também terminou seu namoro com Kirsten Dunst, em 2016.
"Garret e Emma eram amigos, mas isso é novo, casual, um casal que começou há poucas semanas", disse uma outra fonte.
O relacionamento de Emma Roberts e Evan Peters começou em 2012, mas já teve diversas idas e vindas. Os dois atuaram na série "American Horror Story" e contracenaram no filme "Vida de Adulto" (2014).

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