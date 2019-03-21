Emma Roberts e Evan Peters rompem noivado após sete anos juntos

21/03/2019 - Emma Roberts e Evan Peters terminam o noivado Crédito: Reprodução/Instagram

O noivado de Emma Roberts, 28, e Evan Peters, 32, chegou ao fim. Segundo noticiou a revista americana Us Weekly, os atores terminaram de vez e agora são apenas amigos.

Uma fonte chegou a afirmar à revista que viu Emma Roberts passeando por Los Angeles abraçada ao ator Garrett Hedlund, que também terminou seu namoro com Kirsten Dunst, em 2016.

"Garret e Emma eram amigos, mas isso é novo, casual, um casal que começou há poucas semanas", disse uma outra fonte.