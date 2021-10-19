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Verdades Secretas 2

Em 'Verdades Secretas 2', Bruno Montaleone vai se envolver com pais e filhos

Ator dará vida a Matheus, modelo que também trabalha como garoto de programa
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 out 2021 às 08:29

Publicado em 19 de Outubro de 2021 às 08:29

Bruno Montaleone
Bruno Montaleone Crédito: Instagram/montaleonebruno
O personagem de Bruno Montaleone, 25, em "Verdades Secretas 2" promete muita polêmica. É que Matheus será um modelo que também trabalha como garoto de programa, e vai se envolver com todos os membros de uma mesma família.
Segundo a atriz Deborah Evelyn antecipou à colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, Matheus fará sexo com a personagem dela, Betty, com o marido dela, Lorenzo (Celso Frateschi), e também com o casal de filhos de ambos, Irina (Julia Stockler) e Giotto (Johnny Massaro).
"Quem conhece o Matheus primeiro é a Betty", conta a atriz, cuja personagem é estilista. "Ela faz programa com vários garotos, apesar de ser muito bem casada e ter uma relação superestável. Ela se apaixona porque o Matheus é diferente dos outros."
"Depois, ele conhece o Giotto por causa da Betty, num desfile" continua. "E se aproxima também da Irina e do Lorenzo. E tudo isso é um susto para a Betty, porque ela é uma mulher muito independente que achava só que ia ter casos por aí. Ela gosta de sexo. Então, como vai lidar com a situação quando descobrir que o Matheus não está só com ela?"
"Verdades Secretas 2" estreia na quarta-feira (20) no Globoplay. Inicialmente, serão disponibilizados 10 episódios. Trata-se da primeira novela produzida exclusivamente para o serviço de streaming.

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