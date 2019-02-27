Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
R$ 39 mil

Em festa do Oscar, Madonna usa joia feita por designer brasileiro

A joia custa R$ 39 mil, é de ouro e tem medalhas de Nossa Senhora e do Sagrado Coração com aplicações de rubis

27 fev 2019 às 11:48

Publicado em 27 de Fevereiro de 2019 às 11:48

Crédito: Reprodução/Instagram @madonna
Madonna nem precisou ir ao Oscar para 'causar'. Uma foto da cantora com Lady Gaga, vencedora da categoria melhor música original, ganhou destaque e acabou com os rumores de que as duas seriam rivais. Nesta imagem icônica e na festa após a premiação, em Los Angeles, no domingo, 24, Madonna usou um colar criado pelo designer brasileiro Carlos Rodeiro.
A joia é assinada pelo baiano é de ouro e tem medalhas de Nossa Senhora e do Sagrado Coração com aplicações de rubis. A peça custa cerca de R$ 39 mil e está à venda em Salvador, São Paulo e no Rio de Janeiro.
A americana já tinha usado o colar com símbolos religiosos na comemoração do seu aniversário de 60 anos, em Marrakech, no ano passado.

Tópicos Relacionados

Oscar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados