Ellen Cardoso, a Moranguinho, perdoa Naldo e volta pra casa

Ellen Cardoso, a Moranguinho, perdoou Naldo e já voltou para casa. Antes de voltar para a casa, Ellen foi à delegacia retirar a medida protetiva prevista pela Lei Maria da Penha, que impedia Naldo de se aproximar dela.
O casal se separou no final do ano passado, quando Ellen foi à delegacia denunciar o marido por agressão. Na época, ela conseguiu na Justiça uma medida protetiva, em que o cantor era obrigado a manter distância dela para evitar possíveis novas agressões.
"Essa medida era o único empecilho para os dois voltarem a morar juntos. Mas acho que ela está fazendo isso pela filha, que é muito apegada ao pai. É por amor à filha que ela está dando essa segunda chance ao Naldo. Espero que ele saiba aproveitar", disse uma amiga de Moranguinho ao colunista Leo Dias.
De volta ao lar, Ellen gravou um vídeo nesta quinta-feira com a filha do casal, Maria Vitória, de quase 3 anos, na sala da casa em que mora com Naldo. Repare no detalhe na poltrona branca que aparece no vídeo. É a mesma que está nas fotos feitas na casa do casal em agosto de 2017.