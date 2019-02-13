Ed Sheeran passeia por São Paulo e compra guitarra

13/02/2019 - Ed Sheeran compra guitarra em SP Crédito: Instagram/@twotonesguitar

Depois de uma rápida passagem pelo Brasil em 2017, Ed Sheeran, 27, retorna para três shows no país. Mas antes das apresentações começarem, o músico decidiu ir às compras e acabou adquirindo uma nova guitarra em São Paulo.

O momento foi registrado pelo vendedor da loja onde o instrumento foi comprado, que fica em Pinheiros, bairro na zona oeste da cidade. "Aquele dia normal em que de repente o Ed Sheeran vem comprar uma guitarra com você", escreveu.

Ed Sheeran está atualmente na turnê "Divide", e fará shows em São Paulo, nesta quarta (13) e quinta-feira (14), e na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, no domingo (17).

No final de 2018, Ed Sheeran bateu um novo recorde com o hit "Shape of You", que se tornou o primeiro a ultrapassar 2 bilhões de reproduções no Spotify.

A música faz parte de sua atual turnê, que já é a mais lucrativa de um artista solo, com a maior bilheteria de todos os tempos de acordo com a Billboard Boxscore. Mesmo sem ter acabado, o giro arrecadou US$ 429 milhões (aproximadamente R$ 2,2 bilhões) em 2018.

Ao longo de 2017, quando a turnê começou, o artista arrecadou US$ 122 milhões (cerca de R$ 475 milhões) com 105 shows. Sheeran segue com o repertório do álbum até agosto de 2019.