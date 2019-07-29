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Período sabático

Durante sumiço, ex-BBB capixaba trabalhou de pedreiro nos EUA

O ex-BBB Antonio Rafaski falou à revista Quem sobre período sabático nos Estados Unidos

Publicado em 

29 jul 2019 às 11:34

Publicado em 29 de Julho de 2019 às 11:34

Crédito: Reprodução/Instagram @antonio_rafaski
Antonio Rafaski, o ex-BBB capixaba que fez sucesso no reality da Globo ao lado do gêmeo Manoel Rafaski, andou um tempo sumido da internet. Os fãs logo sentiram falta do bonitão. Mas, em conversa com a revista Quem durante o Fortal, no último sábado (27), o modelo abriu o jogo sobre um período em que passou vivendo nos Estados Unidos. 
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Segundo ele, que passou por Boston e Miami, até na construção civil ele atuou nesse período sabático. 
"Precisava desse tempo para me reencontrar. Agora estou ótimo. Ficar sem o Instagram esse tempo me fez bem. Foi um tempo de reflexão. Trabalhei muito e aprendi também. Até em obra trabalhei. Fiz um serviço de pedreiro lá nos Estados Unidos", disse ele, que tem mais de 800 mil seguidores na rede social. 

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