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Crítica

Donald Trump enxerga governo dos EUA como autocrático, diz Swift

A cantora, que foi apontada como eleitora de Donald Trump por não revelar seu voto no período eleitoral, disse que estava enfrentando crises na época

Publicado em 24 de Agosto de 2019 às 13:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 ago 2019 às 13:26
A cantora Taylor Swift Crédito: Reprodução/Instagram @taylorswift
Taylor Swift, 29, resolveu se abrir sobre as últimas eleições norte-americanas para a presidência durante uma entrevista. A cantora, que foi apontada como eleitora de Donald Trump por não revelar seu voto no período eleitoral, disse que estava enfrentando crises na época. 
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"Eu estava apenas tentando proteger a minha saúde mental - não lendo muitas notícias, indo votar e dizendo às pessoas para votarem. Eu sabia o que poderia aguentar e o que não poderia. E eu estava prestes a desmoronar", disse ao jornal britânico The Guardian.
Ela acrescentou que teria sido um prazer apoiar Hilary Clinton publicamente. "Eu me senti completamente inútil. E talvez até como um obstáculo".
Na entrevista, Swift fez questão de criticar o atual presidente de seu país. "A política hoje em dia diz [...]: 'Se você odeia o presente, você odeia a América'. Nós somos uma democracia -pelo menos, deveríamos ser-, onde você pode discordar, divergir e debater. Eu realmente acho que ele [Trump] acha que isso aqui é uma autocracia", diz ela, em referência a um regime de governo no qual o poder se concentra em um único governante.
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A cantora acrescentou que fará o que for preciso para apoiar um candidato no qual acredita durante as eleições de 2020. 

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