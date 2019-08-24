Donald Trump enxerga governo dos EUA como autocrático, diz Swift

"Eu estava apenas tentando proteger a minha saúde mental - não lendo muitas notícias, indo votar e dizendo às pessoas para votarem. Eu sabia o que poderia aguentar e o que não poderia. E eu estava prestes a desmoronar", disse ao jornal britânico The Guardian.

Na entrevista, Swift fez questão de criticar o atual presidente de seu país. "A política hoje em dia diz [...]: 'Se você odeia o presente, você odeia a América'. Nós somos uma democracia -pelo menos, deveríamos ser-, onde você pode discordar, divergir e debater. Eu realmente acho que ele [Trump] acha que isso aqui é uma autocracia", diz ela, em referência a um regime de governo no qual o poder se concentra em um único governante.