Di Ferrero quebra guitarra durante o Show dos Famosos

Di Ferrero arrebentou - literalmente - durante sua apresentação do último domingo (5) no Show dos Famosos, no Domingão do Faustão. É que o artista quebrou a guitarra que estava usando durante a performance em que homenageou Kurt Cobain, da Nirvana.
"Meu sonho era quebrar a guitarra aqui, em rede nacional", brincou Di Ferrero após a apresentação.
O cantor soltou a voz com
"Smells Like Teen Spirit"
e recebeu até uma alfinetada de Faustão depois do ocorrido: "Na atual conjuntura da Globo, você não canta mais aqui".