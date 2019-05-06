Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
"Ô loco, meu"

Di Ferrero quebra guitarra durante o Show dos Famosos

Faustão chegou até a brincar com o artista: "Não canta mais aqui"

Publicado em 

06 mai 2019 às 12:54

Publicado em 06 de Maio de 2019 às 12:54

Crédito: TV Globo/Reprodução
Di Ferrero arrebentou - literalmente - durante sua apresentação do último domingo (5) no Show dos Famosos, no Domingão do Faustão. É que o artista quebrou a guitarra que estava usando durante a performance em que homenageou Kurt Cobain, da Nirvana. 
"Meu sonho era quebrar a guitarra aqui, em rede nacional", brincou Di Ferrero após a apresentação. 
O cantor soltou a voz com
"Smells Like Teen Spirit"
e recebeu até uma alfinetada de Faustão depois do ocorrido: "Na atual conjuntura da Globo, você não canta mais aqui". 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Rede Globo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Hipermobilidade articular: quando a flexibilidade deixa de ser vantagem
Casa demolida em Afonso Cláudio
Casa é demolida após risco de desabamento em Afonso Cláudio
Imagem de destaque
Suspeito de roubar 540 sacas de Café em Colatina é detido em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados