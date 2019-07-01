Di Ferrero e Solange Almeida são finalistas do Show dos Famosos

Di Ferrero e Solange Almeida, do grupo A, são os dois primeiros classificados para a final do Show dos Famosos.
O músico Di Ferrero, que arrancou elogio dos jurados no último domingo (23) com sua interpretação de Andrea Bocelli, homenageou Cássia Eller com "Malandragem". "Sou muito fã. Ela é uma das artistas que mais amo no Brasil. É superemocionante fazer essa homenagem para ela. Tô muito muito feliz", disse após a apresentação.
"Que bom você fazer a Cássia Eller, as pessoas precisam ouvir Cássia Eller. Parabéns pela apresentação, estava deslumbrante", disse Claudia Raia.
Solange Almeida escolheu "Whithout You" de Mariah Carey, conquistando o júri e a plateia. "É muito difícil cantar isso. Para fazer os graves é bastante difícil e você fez lindamente. Minha nota é 10", disse a jurada.
Mel Fronckowiak, que interpretou "Smooth Operator", da cantora nigeriana Sade, e o humorista Ceará, que escolheu "O meu sangue verve por você" de Sidney Magal, não conseguiram seguir em frente.
No próximo domingo (7), Ludmilla, Diogo Nogueira, Danielle Winits e Hugo Bonemer, do grupo B, disputam duas vagas na final, marcada para o dia 14 de julho.