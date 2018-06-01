Depois de 40 anos, Carlos Villagrán aposenta o Quico de 'Chaves'

Carlos Villagrán não vai mais interpretar o Quico, seu eterno personagem do seriado Chaves Crédito: Divulgação

O ator e humorista mexicano Carlos Villagrán anunciou nesta sexta-feira (1º) que deixará de interpretar neste ano o personagem Quico, de "Chaves". "Sinto que devo me retirar por respeito ao público e a mim mesmo", disse o ator de 74 anos, 48 dedicados ao personagem, em entrevista à emissora mexicana Televisa.

"Chegou o momento de pendurar as chuteiras de Quico", completou Villágran parafraseando que o tempo e a idade não o ajudam a fazer o menino interpretado há 40 anos: "Deus perdoa, mas o tempo não".

CINEMA

Apesar da série não ser gravada desde 1980, ele seguiu encarnando o garoto mimado em eventos e espetáculos. Além da tristeza da despedida, o ator se alegra em ter sido convidado por Danilo Gentili para participar do longa "Como se Tornar o Pior Aluno da Escola", que estreia nesta quinta-feira (12), sem interpretar seu personagem mais famoso.

No longa, dirigido por Fabricio Bittar e baseado no livro homônimo de Gentili, o astro mexicano interpreta o diretor de escola Ademar Frederico Melquior (o sobrenome é uma das referências de "Chaves" no filme) e fala em "portunhol" bem carregado.