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Folha de São Paulo

Demi Lovato anuncia que está noiva de Max Ehrich

Cantora divulgou a novidade em suas redes sociais na madrugada desta quinta (23)

Publicado em 23 de Julho de 2020 às 12:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jul 2020 às 12:49
Demi Lovato e o ator Max Ehrich anunciam noivado
Demi Lovato e o ator Max Ehrich anunciam noivado Crédito: Instagram/@ddlovato
A atriz e cantora Demi Lovato, 27, usou as redes sociais nesta quinta-feira (23) para anunciar que está noiva do ator Max Ehrich. Através de uma publicação, Lovato diz que está animada para começar uma vida e uma família ao lado do companheiro.
"Eu soube que te amava no momento em que te conheci. Foi uma coisa que não consigo descrever para ninguém. Eu nunca me senti incondicionalmente amada por alguém na minha vida. Você nunca me pressiona a ser alguma outra coisa além de mim mesma. E você me faz querer ser a minha melhor versão. Estou honrada em aceitar seu pedido de casamento", escreveu a voz de "Sorry Not Sorry".
O casal, que assumiu o relacionamento ainda este ano, realizou um ensaio fotográfico em uma praia. Demi aparece usando um vestido branco de noiva.
"Eu te amo mais do que eu poderia explicar mas estou em êxtase para começar uma família e vida com você. Eu te amo pra sempre. Meu companheiro. Aqui está o nosso futuro", completou Lovato, que também fez um relato emocionante sobre seu pai.

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"Quando eu era garotinha, meu pai biológico sempre me chamou de sua "pequena parceira", alguma coisa parecia estranha em seu sotaque de cowboy. Para mim isso fazia sentido. E hoje essa palavra faz total sentido de novo porque hoje eu estou oficialmente prestes a ser parceira de alguém", escreveu.
Ver essa foto no Instagram

When I was a little girl, my birth dad always called me his little partner - something that mightve sounded strange without his southern cowboy like accent. To me it made perfect sense. And today that word makes perfect sense again but today Im officially going to be someone elses partner. @maxehrich - I knew I loved you the moment I met you. It was something I cant describe to anyone who hasnt experienced it firsthand but luckily you did too.. Ive never felt so unconditionally loved by someone in my life (other than my parents) flaws and all. You never pressure me to be anything other than myself. And you make me want to be the best version of myself. Im honored to accept your hand in marriage. I love you more than a caption could express but Im ecstatic to start a family and life with you. I love you forever my baby. My partner. Heres to our future!!!! ?????? Ps. THANK YOU @angelokritikos FOR HIDING BEHIND ROCKS AND CAPTURING THE ENTIRE THING!!! I love you boo!!!

Uma publicação compartilhada por Demi Lovato (@ddlovato) em

Max Ehrich retribuiu a homenagem à companheira em suas redes sociais. O ator também compartilhou fotos do ensaio e se declarou: "Você é todas as canções de amor, todos os filmes, todas as letras, todos os poemas, tudo o que eu poderia sonhar e ainda mais em uma parceira para a vida."
No final do ano passado Demi Lovato terminou um relacionamento de poucos meses com o modelo Austin Wilson, que chegou ao fim em meados de dezembro.

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