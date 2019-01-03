Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
SAÚDE

Deise, do Fat Family, volta a ser internada para tratamento do câncer

Cantora passou o ano-novo no hospital e elogiou a filha, que tem ficado ao lado dela durante o processo

Publicado em 03 de Janeiro de 2019 às 19:41

Publicado em 

03 jan 2019 às 19:41
03/01/2019 - Deise, cantora do Fat Family, luta contra um câncer no fígado Crédito: Instagram/@talitadeisinha
Após quatro meses no hospital devido a um câncer no fígado, entre agosto e dezembro de 2018, Deise Cipriano, do Fat Family, voltou a ser internada no Instituto do Câncer, em São Paulo. Quando recebeu alta, ela chegou a dizer que "Deus a tirou da cova".
Segundo a produção do grupo musical, a cantora foi ao centro médico fazer uma bateria de exames no dia 26 de dezembro e teve de ficar por lá. Desde o início do tratamento, ela passou por quimioterapia, teve de raspar a cabeça e apresenta dificuldade para falar por causa de uma cirurgia de traqueostomia.
Na quarta-feira, 2, Deise postou, em seu perfil no Instagram, uma foto de sua filha Talita em um momento carinhoso com a mãe. "Minha bebê fazendo massagem nos pés da mamãe. Glória a Deus, Jesus é bom. Eu te amo. Você é um exemplo de filha. Deus te abençoe sempre", escreveu.
Os seguidores elogiaram a relação entre as duas. "Fui enfermeira por 24 anos e vi poucos filhos cuidando da mãe acamada. [O gesto de Talita] é a criação que foi dada desde o berço", elogiou uma internauta.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

câncer
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados