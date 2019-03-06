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Débora Nascimento publica vídeo em praia durante carnaval após separação

Atriz aparece de braços abertos e caminhando ao som de Concrete Jungle, de Bob Marley

Publicado em 06 de Março de 2019 às 13:52

Publicado em 

06 mar 2019 às 13:52
06/03/2019 - A atriz Débora Nascimento Crédito: Instagram/@debranascimento
Débora Nascimento tem feito poucas postagens nas redes sociais após a separação de José Loreto e a polêmica envolvendo Marina Ruy Barbosa. A atriz negou os rumores de que tenha tido um caso com o colega de novela. "Amo meu marido, sou muito feliz no casamento e nunca teria nada além de uma parceria profissional", disse Marina na época.
Débora Nascimento e José Loreto se separaram em fevereiro. Eles têm uma filha, Bella, que nasceu em abril do ano passado. Nesta terça-feira de carnaval, 5, Débora decidiu publicar um vídeo no qual aparece em uma praia durante o feriado. Não há legenda, mas a canção Concrete Jungle, de Bob Marley, é trilha sonora das imagens.
"Nenhum sol vai brilhar no meu dia hoje. A alta lua amarelada não sairá pra brincar. A escuridão tem coberto minha luz e transformou meu dia em noite. Agora aonde o amor está e pode ser encontrado? Alguém vai me contar?", diz o trecho da música.
Os fãs de Débora Nascimento repercutiram. "Linda" e "Você merece ser muito feliz" foram alguns dos comentários feitos.
José Loreto também tem evitado fazer publicações nas redes sociais após a polêmica e o pedido de desculpas público que fez para a esposa. Neste carnaval, o ator preferiu postar uma foto em que aparece no meio de algumas árvores, em local não definido.

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