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Débora Nascimento e José Loreto passam Páscoa juntos, diz colunista

Segundo fim de semana seguido que os dois são flagrados juntos

Publicado em 22 de Abril de 2019 às 12:36

Publicado em 

22 abr 2019 às 12:36
Crédito: Reprodução
Débora Nascimento e José Loreto curtiram o domingo (21) de Páscoa juntos. Segundo informações do colunista Leo Dias, eles participaram de um almoço em uma ilha do Rio de Janeiro e surgiram com a filha, Bella, de 1 ano, em uma foto à que o jornalista teve acesso com exclusividade. 
Segundo Leo Dias, esse é o segundo fim de semana seguido que os dois aparecem juntos em fotos. No último domingo (14), os dois estiveram na festinha de Bella, que aconteceu em um cerimonial da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. 
De acordo com o colunista, a assessoria de ambos não fala do assunto do casal, que, oficialmente, está separado desde meados de fevereiro. 

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debora nascimento josé loreto Páscoa Rio de Janeiro
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