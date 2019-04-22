Débora Nascimento e José Loreto passam Páscoa juntos, diz colunista

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Débora Nascimento e José Loreto curtiram o domingo (21) de Páscoa juntos. Segundo informações do colunista Leo Dias, eles participaram de um almoço em uma ilha do Rio de Janeiro e surgiram com a filha, Bella, de 1 ano, em uma foto à que o jornalista teve acesso com exclusividade.

Segundo Leo Dias, esse é o segundo fim de semana seguido que os dois aparecem juntos em fotos. No último domingo (14), os dois estiveram na festinha de Bella, que aconteceu em um cerimonial da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.