Débora Nascimento e José Loreto devem anunciar que reataram, diz site

Depois de um estardalhaço envolvendo a separação de Débora Nascimento e José Loreto, os globais devem anunciar que reataram nos próximos dias, segundo informações do site TV Foco.

Os dois terminaram o relacionamento de sete anos após polêmica de suposta traição. Loreto chegou a se desculpar publicamente - embora não tenha admitido a "pulada de cerca" no português claro - e Débora decidiu passar o carnaval fora do País, para ficar longe dos holofotes da boataria.