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Reconciliação

Débora Nascimento e José Loreto devem anunciar que reataram, diz site

O casal tem uma filha, Bella, de 10 meses

Publicado em 

08 mar 2019 às 13:25

Publicado em 08 de Março de 2019 às 13:25

Crédito: TV Globo/Reprodução
Depois de um estardalhaço envolvendo a separação de Débora Nascimento e José Loreto, os globais devem anunciar que reataram nos próximos dias, segundo informações do site TV Foco. 
Os dois terminaram o relacionamento de sete anos após polêmica de suposta traição. Loreto chegou a se desculpar publicamente - embora não tenha admitido a "pulada de cerca" no português claro - e Débora decidiu passar o carnaval fora do País, para ficar longe dos holofotes da boataria. 
Segundo o TV Foco, o casal conversou, está se reaproximando e deve reatar. 

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