De Neymar a Bruna Marquezine, famosos curtem sexta de Carnaval em Salvador

Salvador ficou pequena para a leva de famosos que desembarcou na capital baiana para curtir um dos carnavais mais famosos do país, nesta sexta-feira (1º).

Teve Mariana Xavier, "a Jenifer que você encontrou no Tinder", tietando Claudia Leitte; teve romance entre o casal Bruno Giossoni e Yanna Lavigne; teve Giovanna Lancelotti no trio da cantora Anitta; teve Sheila Mello revivendo os tempos de É O Tchan; teve Cláudia Raia "desvirginando" na cidade, nas palavras da própria atriz, entre tantos outros nomes estrelados.

Também teve o ex-casal Bruna Marquezine e Neymar. Apesar de estarem em locais próximos, os dois não fizeram aparições públicas juntos -depois de muitas idas e vindas, eles terminaram, novamente, o relacionamento em outubro de 2018.