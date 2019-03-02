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Bahia

De Neymar a Bruna Marquezine, famosos curtem sexta de Carnaval em Salvador

Teve Sheila Mello revivendo os tempos de É O Tchan; teve Cláudia Raia "desvirginando" na cidade, nas palavras da própria atriz, entre tantos outros nomes estrelados

Publicado em 

02 mar 2019 às 16:37

Publicado em 02 de Março de 2019 às 16:37

Salvador ficou pequena para a leva de famosos que desembarcou na capital baiana para curtir um dos carnavais mais famosos do país, nesta sexta-feira (1º). 
Teve Mariana Xavier, "a Jenifer que você encontrou no Tinder", tietando Claudia Leitte; teve romance entre o casal Bruno Giossoni e Yanna Lavigne; teve Giovanna Lancelotti no trio da cantora Anitta; teve Sheila Mello revivendo os tempos de É O Tchan; teve Cláudia Raia "desvirginando" na cidade, nas palavras da própria atriz, entre tantos outros nomes estrelados. 
Também teve o ex-casal Bruna Marquezine e Neymar. Apesar de estarem em locais próximos, os dois não fizeram aparições públicas juntos -depois de muitas idas e vindas, eles terminaram, novamente, o relacionamento em outubro de 2018.
Enquanto ela curtiu o show da cantora Anitta no trio e, depois, no chão, na pipoca, o jogador do time francês PSG preferiu passar a noite ao lado de familiares e de amigos, como o surfista Gabriel Medina, no badalado Camarote Salvador.

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