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Ibiraçu

De férias com a família no ES, Bruno Gissoni visita Mosteiro Zen Budista

A família segue de Kombi para Itaúnas, na Região Norte do Espírito Santo

Publicado em 

28 jul 2019 às 15:34

Publicado em 28 de Julho de 2019 às 15:34

Em férias com a família, Bruno Gissoni visita o Mosteiro Zen Budista, em Ibiraçu Crédito: Reprodução/Instagram
Após ter provado e aprovado a moqueca capixaba, de Kombi com a família, o ator Bruno Gissoni seguiu viagem pelo Espírito Santo rumo a Ibiraçu. A programação da manhã deste domingo (28) foi conhecer o Mosteiro Zen Budista. No Instagram, o global e a mulher, também atriz, Yanna Lavigne registram as belezas capixabas e falam um pouco sobre por onde tem passado no Estado.
> Atores conhecem municípios do Caparaó em viagem pelo Brasil
A atriz aproveitou para falar nos stories do Instagram sobre os aprendizados no mosteiro, em Ibiraçu, e também sobre a importância da preservação da natureza. "O Mosteiro Zen Budista é muito especial. Monges moram aqui. Voluntários abrem suas portas para visitação. Tem budas gigantes. Eles preservam a Mata Atlântica e também estão reintroduzindo abelhas naquele local. É um passeio super familiar. A Madazinha (filha do casal) correu pelo gramado".
> De Kombi, ator Bruno Gissoni faz road trip no ES com esposa e filha
Desde fevereiro, o global colocou como meta rodar o Brasil de Kombi com a esposa Yanna Lavigne. Agora a família segue para Itaúnas, na Região Norte do Espírito Santo. Será que o casal vai cair no forró da vila? Ficaremos de olho nos próximos capítulos.
PEDRA AZUL E CAPARAÓ
Além dos perfis pessoais, o casal criou um Instagram em conjunto, onde compartilha as peripécias de cada viagem a bordo do veículo. Nessa conta, os dois surgiram em um hotel de luxo de Pedra Azul, nesta quinta-feira (25), e no início da tarde estavam passeando pelos restaurantes e bistrôs das rotas do Carmo e do Lagarto. 
ES EM ALTA
Sócio de café capixaba, o ator Rafael Cardoso também está curtindo o inverno no Espírito Santo. "Pôr do Sol no Sítio Conduru, onde produzimos nosso cafézinho especial", escreveu Rafael no Instagram. Na web, o global também compartilhou vídeos em que aparece mostrando um pouco da propriedade que fica em uma região mais alta da cidade.

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