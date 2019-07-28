De férias com a família no ES, Bruno Gissoni visita Mosteiro Zen Budista

A atriz aproveitou para falar nos stories do Instagram sobre os aprendizados no mosteiro, em Ibiraçu, e também sobre a importância da preservação da natureza. "O Mosteiro Zen Budista é muito especial. Monges moram aqui. Voluntários abrem suas portas para visitação. Tem budas gigantes. Eles preservam a Mata Atlântica e também estão reintroduzindo abelhas naquele local. É um passeio super familiar. A Madazinha (filha do casal) correu pelo gramado".