Day McCarthy relembra passado: "Nunca me escondi atrás da Bíblia"

De uns tempos para cá,entrou para o dicionário como sinônimo de polêmica. E a socialite, que nasceu em Cariacica, no Espírito Santo, não ida deixar que o início de 2019 fosse diferente: em posts no seu próprio perfil do Instagram, a empresária relembrou o passado após ter fotos publicadas por um blogueiro de fofocas na mesma rede social.

"Eu mesmo falo pra vocês da minha vida pessoal, família, que fui presa... Eu sou uma pessoa sincera de verdade, que não tapa o Sol com a peneira ou escondo meus erros e meus 'podres'. Eu exponho eles para vocês verem que por mais que eu seja conhecida sou humana como qualquer um. Nunca fui boa moça, nunca me escondi atrás da Bíblia para me sentir mais santo que alguém. Sempre fui eu mesma. Sou arrogante, sem paciência e rebelde. Sou autoritária e não levo desaforo para casa. Por outro lado, não sou invejosa, não sou egoísta e trato todos no meu dia a dia com respeito e educação. Não sou perfeita e nem nunca fui. Por isso não escondo quem eu sou, pois quem gosta, gosta assim mesmo", escreveu, em uma foto em que aparece loira e bem diferente de como está atualmente.