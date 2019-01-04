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Sempre polêmica

Day McCarthy relembra passado: "Nunca me escondi atrás da Bíblia"

Em posts no seu perfil do Instagram, socialite admitiu que já foi presa, que fez plásticas no nariz e que é arrogante e rebelde e que "não leva desaforo para casa"

Publicado em 04 de Janeiro de 2019 às 12:34

Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

04 jan 2019 às 12:34
Crédito: Montagem Gazeta Online
De uns tempos para cá, Day McCarthy entrou para o dicionário como sinônimo de polêmica. E a socialite, que nasceu em Cariacica, no Espírito Santo, não ida deixar que o início de 2019 fosse diferente: em posts no seu próprio perfil do Instagram, a empresária relembrou o passado após ter fotos publicadas por um blogueiro de fofocas na mesma rede social. 
"Eu mesmo falo pra vocês da minha vida pessoal, família, que fui presa... Eu sou uma pessoa sincera de verdade, que não tapa o Sol com a peneira ou escondo meus erros e meus 'podres'. Eu exponho eles para vocês verem que por mais que eu seja conhecida sou humana como qualquer um. Nunca fui boa moça, nunca me escondi atrás da Bíblia para me sentir mais santo que alguém. Sempre fui eu mesma. Sou arrogante, sem paciência e rebelde. Sou autoritária e não levo desaforo para casa. Por outro lado, não sou invejosa, não sou egoísta e trato todos no meu dia a dia com respeito e educação. Não sou perfeita e nem nunca fui. Por isso não escondo quem eu sou, pois quem gosta, gosta assim mesmo", escreveu, em uma foto em que aparece loira e bem diferente de como está atualmente. 
Em entrevista exclusiva que concedeu ao Gazeta Online, a capixaba já disse que pediu perdão a Deus pelos erros que cometeu, inclusive pelas acusações de injúria racial que sofreu após comentários que fez contra Titi, filha de Bruna Gagliasso e Giovanna Ewbank. 
Na mesma ocasião, Day soltou o verbo e admitiu que já tinha sido preso, realmente, e que também já havia trabalhado como garota de programa. Com exclusividade, a capixaba detalhou a história de sua infância, no Espírito Santo, a sua relação com a família e sua trajetória profissional, bem como os relacionamentos amorosos que a fizeram hoje ostentar o sobrenome McCarthy. Relembre: 
> Day McCarthy um ano após polêmicas: "Pedi perdão a Deus"

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