Daniela Mercury cancela shows que faria na Flórida por furacão

A cantora Daniela Mercury em Nova Iorque Crédito: Instagram/@danielamercury

A previsão da chegada do furacão Dorian na região da Flórida, nos Estados Unidos, a partir de segunda-feira (2), fez com que Daniela Mercury , 54, cancelasse dois shows que ela faria na região, nos dias 6 e 7.

De acordo com comunicado, após a declaração de estado de emergência no local, ficaria impossível se locomover e produzir apresentações por lá, já que a chegada do furacão impactaria na eletricidade, no fechamento de aeroportos e em possíveis inundações.

O voo da cantora coincidiria justamente com o dia da chegada do transtorno à Flórida, o que afetaria toda a continuidade da turnê.

A produção de Daniela afirma que quem já comprou ingressos para os shows de Orlando e Miami terá o dinheiro reembolsado nos pontos de venda. A artista diz lamentar o ocorrido.