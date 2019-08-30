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Daniela Mercury cancela shows que faria na Flórida por furacão

Quem havia comprado ingressos terá seu dinheiro devolvido

Publicado em 30 de Agosto de 2019 às 12:46

Publicado em 

30 ago 2019 às 12:46
A cantora Daniela Mercury em Nova Iorque Crédito: Instagram/@danielamercury
A previsão da chegada do furacão Dorian na região da Flórida, nos Estados Unidos, a partir de segunda-feira (2), fez com que Daniela Mercury, 54, cancelasse dois shows que ela faria na região, nos dias 6 e 7.
De acordo com comunicado, após a declaração de estado de emergência no local, ficaria impossível se locomover e produzir apresentações por lá, já que a chegada do furacão impactaria na eletricidade, no fechamento de aeroportos e em possíveis inundações.
> Daniela Mercury e Malu Verçosa se casam em ilha de Portugal
O voo da cantora coincidiria justamente com o dia da chegada do transtorno à Flórida, o que afetaria toda a continuidade da turnê.
A produção de Daniela afirma que quem já comprou ingressos para os shows de Orlando e Miami terá o dinheiro reembolsado nos pontos de venda. A artista diz lamentar o ocorrido.
Os shows marcados para outras regiões, como Boston, no dia 8, estão mantidos. O último show está programado para ocorrer no dia 20, em Nova Orleans. 

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