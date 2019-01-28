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Tom é marido de Gisele Bündchen

Daniel Radcliffe questiona apoio de Tom Brady a Donald Trump

"Tire esse boné do MAGA do seu armário", brincou Radcliffe. MAGA é a forma abreviada do slogan "Make America Great Again" ("Faça a América boa de novo"), que Donald Trump usou durante a sua campanha política para se tornar presidente

Publicado em 28 de Janeiro de 2019 às 13:13

Publicado em 

28 jan 2019 às 13:13
Crédito: Montagem Gazeta Online
O ator Daniel Radclliffe, 29, que ficou famoso por interpretar Harry Potter nos filmes da saga, anunciou neste sábado (26) que não irá apoiar o quarterback do New England Patriots, Tom Brady, 41, por conta das tendências políticas do jogador.
"Tire esse boné do MAGA do seu armário", brincou Radcliffe. MAGA é a forma abreviada do slogan "Make America Great Again" ("Faça a América boa de novo"), que Donald Trump usou durante a sua campanha política para se tornar presidente.
O ator mencionou a peça em referência a uma entrevista de Brady feita em 2015, em que ele mostra ter em seu armário um desses bonés do atual presidente dos Estados Unidos.
"Eu sinto que esse foi o momento em que, como um país, todos nós pensávamos 'Vamos lá, cara! Você é incrível, não coloque isso aqui", disse ele à revista americana Variety, em referência ao boné no armário.
Fã de futebol americano, Radcliffe disse ainda que não acha que o jogador deveria se aposentar, apesar da idade, mas sim "parar de ganhar".
Em oposição ao time, ele declarou seu apoio no Super Bowl ao Los Angeles Rams, que enfrentará o Patriots na próxima semana. "O mundo inteiro está torcendo contra os Patriots... Desculpe", brincou.

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