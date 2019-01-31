Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
POSICIONAMENTO

Dan Reynolds, do Imagine Dragons, defende causa LGBT

À revista gay, cantor falou sobre missão como homem branco e hétero

Publicado em 31 de Janeiro de 2019 às 17:16

Publicado em 

31 jan 2019 às 17:16
31/01/2019 - Dan Reynolds, vocalista da banda of Imagine Dragons Crédito: Instagram/@danreynolds
O vocalista da banda Imagine Dragons, Dan Reynolds, 31, revelou ter uma longa história com a causa LGBT -o que hoje o faz questionar seus privilégios como homem branco e hétero. 
Criado como mórmon, Dan Reynolds disse que os dilemas começaram quando ele tinha 12 anos e um de seus melhores amigos era gay. Segundo ele, essa foi a primeira vez que questionou "a vontade de Deus". 
"Fui criado como mórmon, sendo ensinado que ser gay é um pecado. Mas, aos 12 anos de idade, fui confrontado com um conflito: 'Bem, eu tenho um amigo que é gay e talvez ele seja a melhor pessoa que eu conheço, isso [ser um pecado] não faz sentido'", disse o cantor em entrevista à revista Gay Times. 
À publicação, Dan Reynolds afirmou que ele próprio, mesmo não sendo gay, não conseguia seguir os mandamentos mórmons e que foi expulso da faculdade por ter dormido com uma namorada -sexo antes do casamento é proibido pela religião. 
Dan Reynolds também disse que militar pela causa LGBT pode afastar parte do público, mas que isso não é um problema para sua banda. 
"Acho que alguns artistas temem a reação de pessoas intolerantes e, para eles eu digo: 'Esses não são o tipo de fã que você precisa no seu show'. É mais importante que você esteja literalmente salvando vidas ao se levantar e compartilhar uma mensagem de igualdade."
O líder do grupo Imagine Dragons disse que sua vontade é usar seu status  e sua fama para ajudar a conscientizar. "A única opção que estão dando à juventude LGBT é uma vida de celibato. E eles sabem que, baseado em vários estudos, isso causa danos e leva a taxas mais altas de depressão, de ansiedade e de suicídio." 
Dan Reynolds pediu união com a causa LGBT para conscientizar e diminuir o número de casos de jovens que se suicidam por não serem aceitos. "Trata-se de unir todo mundo para entender as diferenças e criar mudança, porque, no fim do dia, isso é sobre nossa juventude LGBT e abaixar as taxas de suicídio. Precisamos acabar com essa culpa religiosa que mata, ponto final. E todos deveriam concordar com isso".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

LGBTQIA+
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O abraço pode ser um gesto simples, mas traz diversos benefícios para a saúde física e mental (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)
Como na canção, a hora do encontro é também despedida
Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES
Exposição com fotos de Sebastião Salgado foi a escolhida para a abertura do Cais das Artes
Cais das Artes e a arquitetura de Paulo Mendes da Rocha: um legado para o ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados