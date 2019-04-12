Damares elogia Túlio Gadêlha e ele responde: 'Não vai rolar milagre'

11/04/2019 - A ministra Damares Alves durante a reunião da Comissão de Direitos Humanos e Minorias, onde elogiou a aparência de Túlio Gadêlha Crédito: Reprodução

Durante a sessão na Comissão de Direitos Humanos e Minorias, na última quarta-feira (10), a Ministra Damares Alves suspirou pelo namorado de Fátima Bernardes, o deputado federal Túlio Gadêlha (PDT-PE). Antes de dar resposta ao questionamento feito pelo deputado, a ministra disse, em tom de brincadeira, enquanto se abanava: "Deputado Túlio Gadêlha... como ele é lindo, meu Deus".

Após a fala da ministra, os presentes na sessão caíram na risada. Mas Túlio não gostou e compartilhou o vídeo em seu perfil no Instagram com alguns questionamentos na legenda.

"Hoje, na Comissão de Direitos Humanos e Minorias recebemos a Ministra Damares Alves. Mas mesmo após sua apresentação, não ficaram claras quais são as prioridades do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Onde estão as políticas públicas? Quais são os resultados? Onde estão os números e estatísticas que comprovem o trabalho que estão realizando?, escreveu Gadêlha.

Nos comentários da publicação, alguns seguidores aproveitaram para brincar com o deputado e "cutucar" Fátima Bernardes, namorada de Túlio Gadêlha: "Estão de olho no seu boy", diz um dos comentários.

Não contente com a publicação feita, o deputado pernambucano foi no comentário responder a questão: "Diga a ela que pode tirar o Jesus da goiabeira que não vai rolar milagre, não", em referência ao depoimento em que ela afirma ter tido uma visão na infância, quando pensava em cometer suicídio após sofrer abuso sexual.

Alguns seguidores não gostaram da resposta e defenderam Damares: "@tulio.gadelha que cara mais estúpido! Que comentário mais desnecessário. Será sempre conhecido como o namorado de Fátima Bernardes. Um homem ficaria calado, mas o namorado de Fátima Bernardes responde de uma forma tão moleque", disse uma internauta.