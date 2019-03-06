Dado Dolabella chama Ju Paes e Claudia Raia de 'rainhas da hipocrisia'

17/09/2018 - Dado Dolabella teve prisão decretada por descumprir ordens judiciais anteriores Crédito: Instagram/@dadodolabella

"Rainhas da hipocrisia representando uma sociedade que clama por paz e amor causando o inferno na Terra pra todos os outros terráqueos que nela habitam."

Foi assim que o ator Dado Dolabella, 38, discursou em uma publicação de seu perfil no Instagram ao mostrar fotos de Claudia Raia, Juliana Paes, Viviane Araujo e Magda Moraes (que foi destaque de carro da Império de Casa Verde).

Vegano, Dolabella se irritou com as fantasias das musas, que usavam penas e outras partes de aves e animais.

"Exploração animal sem fim. [...] Com naturalidade divulgou o uso de crinas de cavalo em fantasias do Carnaval 2019. Atrizes como @claudiaraia são mencionadas como algumas das pessoas que não tiveram o mínimo de bom senso e utilizaram partes de animais em suas fantasias", escreveu.

O ator disse ainda que "o Carnaval é responsável pelo sofrimento de milhares de animais que tem suas penas e plumas extraídas da forma mais cruel possível".

Para ele, a compaixão pelos animais está intimamente ligada à "bondade de caráter", e uma pessoa que é cruel com os animais "jamais pode ser um bom homem".

"Um evento parado no tempo, completamente alienado e alienante onde a ética e o bom senso não são levados em consideração. Um show de exploração animal, ostentação e geração de lixo", concluiu.

Em outro post, Dolabella agradeceu Sabrina Sato, Thaila Ayla, Juju Salimeni e outras celebridades que desfilaram "sem crueldade animal".

"Gratidão em nome de todas as vítimas inocentes e indefesas, à todas as musas que desfilaram sem crueldade animal. Usando a criatividade e bom gosto driblaram o caminho mais fácil, a exploração dos animais. Vocês têm todo o meu respeito e admiração pela atitude diante de tanta indiferença pelos vulneráveis", disse.

No entanto, também voltou atrás e se desculpou com Viviane Araújo ao saber que a atriz desfilava, na verdade, com uma fantasia de cabelo humano.