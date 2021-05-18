Corpo de MC Kevin é enterrado em cemitério de SP

Sepultamento de Mc Kevin acontece no Cemitério Parque dos Pinheiros, na zona norte de São Paulo Crédito: Reprodução/Globo

O corpo de MC Kevin, morto neste domingo (16), foi enterrado nesta terça-feira (18) por volta das 10h30, segundo informações da administração do cemitério Parque dos Pinheiros, localizado na Zona Norte de São Paulo.

O velório foi aberto ao público e ocorreu na manhã desta terça, na quadra da escola de samba Unidos de Vila Maria, também na zona norte de São Paulo. No velório e no cemitério houve aglomeração e pessoas sem máscara.

Fãs, amigos e familiares acompanharam o velório e sepultamento do cantor. Nomes como Jojo Toddynho e Yudi Tamashiro estavam também presentes. Valquíria Nascimento, mãe de MC Kevin, disse que o cantor "deixa saudade, amor e carinho". Ela afirmou que a última mensagem que recebeu do filho foi um "eu te amo, mãe."

A morte de MC Kevin é investigada pela 16ª Delegacia de Policia do Rio, na Barra da Tijuca. Amigos do funkeiro e a viúva prestaram depoimentos na tarde desta segunda-feira (17). Esta última chegou às 11h e saiu às 20h, chorando e sem falar com a imprensa.

Durante o período em que ficou na delegacia, Deolana Bezerra chegou a brigar com uma suposta amante do cantor, identificada como Bianca Dominguez, 26. A mulher também foi ouvida pela polícia para dar esclarecimentos sobre o caso.

Duas versões são investigadas. Uma delas é de que ele teria ingerido bebida alcoólica antes de tentar pular da varanda do quinto andar na piscina do hotel. A outra é que teria feito uma tentativa de pular de uma sacada para outra para fugir um flagrante da esposa, pois estaria com outras mulheres no quarto.

Nascido em São Paulo, MC Kevin é uma das vozes de "Vergonha Pra Mídia", música do MC Salvador da Rima com letra que se tornou sucesso. Valquiria Nascimento, a mãe do cantor, se despediu do filho com uma postagem nas redes sociais em que declarou ter perdido um pedaço dela mesma.

Segundo Valquíria, as últimas palavras do filho para ela foram "mãe, eu te amo". Ela retribuiu a declaração dizendo que também amava o filho até o último dia de sua vida. A esposa de MC Kevin afirmou que ele será para sempre o amor de sua vida: "Eu sempre vou te amar."

Vários famosos lamentaram a morte e relembraram momentos ao lado de Kevin. Entre eles está o jogador Neymar, que era um ídolo para MC Kevin. "Tínhamos combinado de nos conhecer agora nas minhas férias, mas infelizmente não poderemos. Tenho certeza que ainda te abraçarei e te agradecerei por confiar em mim, na pessoa que eu sou. Vá em paz, menino!", afirmou.