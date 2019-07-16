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Após bronzeamento

Corpão sarado de Sergio Marone leva fãs à loucura em foto seminu

Ator havia acabado de fazer uma sessão de bronzeamento artificial
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

16 jul 2019 às 12:44

Publicado em 16 de Julho de 2019 às 12:44

Crédito: Reprodução/Instagram @sergiomarone
Sergio Marone tirou a segunda-feira (15) para levar a temperatura às alturas com um clique para lá de quente compartilhado na web. O ator apareceu seminu, apenas com uma tarja escondendo as partes íntimas, logo depois de se submeter a uma sessão de bronzeamento artificial
> Sergio Marone diz que já pagou por sexo para esquecer ex
No clique, o galã ostentou um corpão sarado com abdômen que chamou a atenção dos seguidores. 
O ator Sergio Marone exibe corpão sarado após sessão de bronzeamento artificial Crédito: Reprodução/Instagram
> Ex-BBB tira toalha, exibe corpão e provoca fãs na web; veja vídeo
Depois da repercussão da foto, o bonitão decidiu apagar o registro. Mas já era tarde demais e vários perfis da internet já haviam printado o clique. 

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