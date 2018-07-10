Conheça o modelo que beijou Nego do Borel no clipe 'Me Solta'

Conheça Jonathan Dobal: o modelo que beijou Nego do Borel no clipe "Me Solta" Crédito: AF Assessoria ENTITY_amp_ENTITYProduções/Divulgação

Jonathan Dobal, de 30 anos. É ele o boy magia que está causando no clipe da música "Me Solta", lançada nesta segunda-feira (9), pelo cantor Nego do Borel. Nas imagens, Jonathan e Nego dão um beijão de tirar o fôlego. A cena rendeu muitos comentários na mídia e na rede social. Morador de São Gonçalo (RJ) e heterossexual, o rapaz que é ator, modelo e engenheiro, lembra como surgiu o convite para protagonizar o clipe.

Nunca havia beijado uma pessoa do mesmo sexo em uma cena Jonathan Dobal, de 30 anos

"Eu já conhecia o Nego do Borel por ter gravado com ele no programa do qual faço parte, o 'Ferdinando Show'. Recentemente, através da assessoria do Nego, entrou em contato comigo. Este é um trabalho diferente pra mim, nunca havia beijado uma pessoa do mesmo sexo em uma cena, foi um quebra de paradigmas e acho importante tratarmos do tema. Lá, no dia da gravação, foi muito tranquilo. Fizemos apenas dois takes, o diretor Lucas elogiou muito logo na primeira que fizemos. Tivemos que repetir somente mais uma vez pra garantir ", conta.

Pai de um menino de 14 anos e uma menina de 10, Jonathan se diz pronto para a repercussão do trabalho. "Não me preocupo com meus filhos. Eles entendem que este é o meu trabalho. Quanto às agressões na internet, não tenho medo do que virá. Vejo este beijo como um trabalho artístico que precisa estar livre de discriminação", afirma ele que ainda acrescenta. "Acho que esse beijo já quebra o preconceito de quem vê ou trata o homossexual de forma agressiva, sem respeito. A ideia do clipe é justamente fazer essas pessoas mudarem de comportamento".

Solteiro, Jonathan confessa que o assédio já aumentou depois que o clipe foi divulgado. "Estão rolando muitas cantadas, mais de homens do que de mulheres. Eles se soltam nas redes sociais", entrega ele.

Conheça Jonathan Dobal: o modelo que beijou Nego do Borel no clipe "Me Solta" Crédito: AF Assessoria ENTITY_amp_ENTITYProduções/Divulgação

Otimista e feliz com esse momento profissional, o modelo, que também já fez participação no clipe da canção "Xaxado no Chiado", lançado há duas semanas pela atriz e cantora Lucy Alves, em quem também deu um beijo, vislumbra um futuro promissor na TV. "Pretendo sim fazer novela, vou iniciar um novo curso voltado pra televisão e pegar mais experiência. As críticas sempre vão existir e eu absorvo só as positivas. Não perco tempo dando importância para o que não me interessa".