Compadre Washington é internado após ferir cabeça durante assalto

Compadre Washington está internado no Hospital das Clínicas, em São Paulo. O cantor sofreu um ferimento na cabeça durante um assalto, na Capital paulista, após se apresentar com o É o Tchan na Virada Cultural, no domingo (19).
A assessoria do cantor afirmou que, após a apresentação, ele esteve em uma lanchonete e foi assaltado na Rua da Consolação. A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou ao G1 que um dos assaltantes "deu uma rasteira na vítima" e "com o tumulto, os autores fugiram".
"O imprevisto aconteceu nas imediações do hotel em que estava hospedado, próximo a uma lanchonete que costuma frequentar. O músico teve o seu aparelho de telefone roubado e sofreu uma queda que ocasionou um ferimento na cabeça, sendo prontamente encaminhado para uma unidade de saúde", informou a assessoria da banda por nota.
Compadre Washington segue em observação clínica, porém fora de perigo. O hospital informou ao G1 que o quadro do baiano é estável e ele está internado no pronto-socorro.