Com três hérnias de disco, Ludmilla não tem previsão de alta hospitalar

13/05/2019 - A cantora Ludmilla Crédito: Instagram/@ludmilla

A cantora está tratando de três hérnias de disco, e por isso faltou às apresentações nas cidades de Cruzeiro e Lorena, ambas no interior de São Paulo. A assessoria de Ludmilla disse que ela passa bem, mas que ainda não há previsão de alta.

Na manhã desta segunda-feira (13), a cantora publicou vídeo em seu Stories no Instagram com a intenção de tranquilizar os fãs. "Eu não conseguia andar, sentar, fazer nada, estava muito mal. Fui para o hospital e, graças a Deus, já consigo ficar em pé", disse.

A cantora ainda afirmou que fará sessões de fisioterapia. "Já já estou de volta, quebrando tudo com vocês aqui."

Em nota, a assessoria da cantora disse que "Ludmilla lamenta não poder fazer os shows e estar com seus fãs e todo o público que estaria presente, mas por orientações médicas e por não ter condições físicas neste momento, infelizmente, foi necessário o cancelamento".