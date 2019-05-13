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SAÚDE

Com três hérnias de disco, Ludmilla não tem previsão de alta hospitalar

Cantora cancelou shows e passou Dia das Mães no hospital

Publicado em 

13 mai 2019 às 19:04

Publicado em 13 de Maio de 2019 às 19:04

13/05/2019 - A cantora Ludmilla Crédito: Instagram/@ludmilla
Após cancelar dois shows por conta de dores na coluna, Ludmilla, 24, permanece no hospital e passou até o Dia das Mães, celebrado no domingo (12), de cama.
A cantora está tratando de três hérnias de disco, e por isso faltou às apresentações nas cidades de Cruzeiro e Lorena, ambas no interior de São Paulo. A assessoria de Ludmilla disse que ela passa bem, mas que ainda não há previsão de alta.
Na manhã desta segunda-feira (13), a cantora publicou vídeo em seu Stories no Instagram com a intenção de tranquilizar os fãs. "Eu não conseguia andar, sentar, fazer nada, estava muito mal. Fui para o hospital e, graças a Deus, já consigo ficar em pé", disse.
A cantora ainda afirmou que fará sessões de fisioterapia. "Já já estou de volta, quebrando tudo com vocês aqui."
Em nota, a assessoria da cantora disse que "Ludmilla lamenta não poder fazer os shows e estar com seus fãs e todo o público que estaria presente, mas por orientações médicas e por não ter condições físicas neste momento, infelizmente, foi necessário o cancelamento".
Não há informações de quando a cantora deve voltar aos palcos. Já informações sobre remarcações de shows e possíveis ressarcimentos, a assessoria da cantora afirmou que serão tratados diretamente com os contratantes.

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