Com show lotado no Rio, Sarah Brightman agradece fãs: 'Amo vocês'

Sarah Brightman brindou seu show no Rio de Janeiro, na noite desta quinta-feira (29), com o Vivo Rio lotado. O público prestigiou a turnê de "Hymn" que a soprano apresenta mundialmente. Nestas apresentações, a cantora que inspirou Andrew Lloyd Webber a escrever as músicas do Fantasma da Ópera também faz um resgate de seus maiores sucessos, cantando em italiano, inglês e espanhol.
Nos intervalos, entre uma música e outra, arriscava no português: "É muito bom estar aqui, no Rio de Janeiro, fazendo essa apresentação", enquanto os fãs gritavam, em inglês, "Sarah, a gente te ama". E receberam de volta um sonoro "obrigada. Amo vocês também".
Sarah começou com "Stranger in Paradise", passou por "Figlio Perduto", "Hymn" - música de trabalho do novo álbum -, "Phantom of The Opera", "Time to Say Goodbye", "Running", "Deliver Me", "Hijo de la Luna" e "Ave Maria". Finalizou a noite agradecendo também aos músicos, que a acompanham nos shows e ao coral, de uma agência de São Paulo, que participou de algumas canções durante o show.