Com show lotado no Rio, Sarah Brightman agradece fãs: 'Amo vocês'

A soprano Sarah Brightman em show no Rio de Janeiro, em novembro de 2018 Crédito: Reprodução/Facebook Sarah Brightman Brazil

Sarah Brightman brindou seu show no Rio de Janeiro, na noite desta quinta-feira (29), com o Vivo Rio lotado. O público prestigiou a turnê de "Hymn" que a soprano apresenta mundialmente. Nestas apresentações, a cantora que inspirou Andrew Lloyd Webber a escrever as músicas do Fantasma da Ópera também faz um resgate de seus maiores sucessos, cantando em italiano, inglês e espanhol.

Nos intervalos, entre uma música e outra, arriscava no português: "É muito bom estar aqui, no Rio de Janeiro, fazendo essa apresentação", enquanto os fãs gritavam, em inglês, "Sarah, a gente te ama". E receberam de volta um sonoro "obrigada. Amo vocês também".

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