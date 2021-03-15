Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Luta pela vida

Com Covid-19, sertanejo Edson recebeu alta de UTI

O cantor da dupla com Hudson falou sobre as dificuldades da doença e agradeceu o apoio recebido

Publicado em 15 de Março de 2021 às 16:49

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

15 mar 2021 às 16:49
O sertanejo Edson Cadorini, da dupla com Hudson, recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neste último sábado, dia 13. Internado com Covid-19 desde 3 de março, passando cinco dias na UTI do Hospital São Luiz, em São Paulo, o cantor teve o pulmão comprometido, mas está se recuperando e seu quadro é estável.
O sertanejo Edson está internado desde o início de março, por conta da Covid-19
O sertanejo Edson está internado desde o início de março, por conta da Covid-19 Crédito: Reprodução/Instagram @edsonsertanejo
Em nota oficial, a assessoria do cantor informou seu estado: disse que o sertanejo "está internado para tratar uma pneumonia decorrente da Covid-19. Ele está estável e respira espontaneamente, sem a necessidade de oxigênio suplementar. Há perspectiva de alta hospitalar nos próximos dias".
Em suas redes sociais, o artista compartilhou um vídeo do momento em que foi transferido de cadeira de rodas da UTI para o quarto, acompanhado pela sua mulher Deia Cypri, sob os aplausos da equipe do hospital.
"Meu Deus, obrigado. Estou saindo da UTI e indo para o quarto. Foi cinco dias de internação, mais cinco de UTI e agora indo para a próxima fase do tratamento. Ainda temos um caminho a percorrer, mas chegar até aqui está sendo a maior vitória e superação da minha vida", escreveu.
Edson contou sobre o desafio que tem sido enfrentar a doença e agradeceu à equipe que está cuidado dele. "Momentos difíceis, mas vencidos um a um, passo a passo, com a ajuda de Deus em primeiro lugar e da grande e competente médica que foi um instrumento de Deus na minha cura, a Ludhmila Hajjar e toda sua equipe, entre enfermeiros, fisios (fisioterapeutas), enfim uma gama de profissionais que se dedicaram para chegar esse momento".
Emocionado, Edson também agradeceu pelo apoio dos amigos, fãs e de sua mulher. "Quero agradecer a todos os amigos, os fãs, minha família, que torceram por mim, em especial minha esposa que é um anjo que Deus enviou na minha vida pra cuidar de mim e estar ao meu lado em todos os momentos! Te amo Deia Cypri. Gratidão é a palavra", finalizou.
No post seguinte, o sertanejo aparece sendo amparado pela sua médica e escreveu: "sei que ainda tenho muitos passos a trilhar pra me curar 100% mas o pior já passou. Daqui a pouco volto com tudo na missão de cantar e levar alegria pra vocês! E acho que já estou no caminho", comemorou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Música Sertanejo Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Exposição com fotos de Sebastião Salgado foi a escolhida para a abertura do Cais das Artes
Cais das Artes e a arquitetura de Paulo Mendes da Rocha: um legado para o ES
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 19/04/2026
Imagem de destaque
Capixaba Esquiva Falcão vende medalha olímpica de prata conquistada em Londres 2012

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados