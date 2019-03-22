Claudia Rodrigues volta a ser internada em clínica no Rio

14/08/2018 - A atriz Claudia Rodrigues Crédito: Reprodução de ENTITY_apos_ENTITYSuperpopENTITY_apos_ENTITY (2018) / RedeTV!

A atriz Claudia Rodrigues, 47, está internada na clínica São Vicente no Rio. Há anos, ela se trata de esclerose múltipla. Não há informações sobre o estado de saúde de Claudia, mas a sua empresária deu um depoimento emocionado, pedindo orações.

Em entrevista ao programa da Sonia Abrão, na RedeTV!, a empresária da atriz, Adriane Bonato, pediu orações aos fãs, sem dar detalhes do que ocorreu com Claudia. "Infelizmente não tenho condições de falar ao vivo. Eu queria pedir a todas pessoas que tiverem me ouvindo agora que orem pela Claudia, orem pela recuperação dela. Ela é guerreira e vai sair dela", disse Adriane.

Procurada, a assessoria de imprensa da clínica afirmou que não divulgará boletim médico por enquanto e não informou há quanto tempo Claudia está internada. A atriz está passando por uma bateria de exames, segundo publicou o UOL.

Claudia sofre de esclerose múltipla, uma doença autoimune que afeta o sistema nervoso central. As células de defesa do organismo passam a atacar os neurônios, podendo provocar diferentes tipos de lesões. Em 2017, a atriz passou por um tratamento com célula-tronco, que visava "reiniciar" seu sistema imunológico.

Entre os efeitos colaterais do tratamento está a baixa imunidade, deixando o organismo debilitado, suscetível a infecções graves e hemorragias. Por outro lado, o tratamento pode melhorar os movimentos motores e ajudar na fala, quando comprometida.

EFEITOS COLATERAIS

A atriz já passou por outras internações. Há um ano ela teve um sintomas de um surto de herpes zóster. Os médicos resolveram internar a humorista após ela apresentar dificuldades para se locomover e ter falhas na audição e visão.

Em novembro de 2017, a atriz foi internada para tratar uma infecção no olho. A doença é causada pelo vírus varicela-zóster, o mesmo que provoca a catapora, em pessoas que já sofreram com a doença inicialmente e ficaram com o vírus "adormecido" no corpo.