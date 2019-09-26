Cid Moreira: "Não é fácil chegar em minha idade com poucas dores"

, de 92 anos, estreou nesta quarta-feira (25) seu canal no YouTube. Ele falou sobrefísica e mental e mostrou que mesmo na porta do um século ele está inteirão. A primeira entrevistada do dono do "boa noite" mais famoso do Brasil foi a fisioterapeuta Noory Lisias.

"Vou contar uma verdade! Não é fácil chegar em minha idade com poucas dores! E sabe que me sinto muito bem dentro do meu corpo! Claro que reduzi os meus passos e já não subo em cima dos muros", escreveu Cidão, em seu Instagram .

Ele ainda deu detalhes sobre os exercícios que faz todos os dias e entregou: "Mas desço e subo escadas! Caminho, sento e levanto com uma boa 'esperteza' para alguém que já viveu quase um século! Às vezes nem eu mesmo acredito em minha idade! Minha cabeça está muito bem!".