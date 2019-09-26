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Cid Moreira: "Não é fácil chegar em minha idade com poucas dores"

"Claro que reduzi os meus passos e já não subo em cima dos muros", disse o jornalista, em seu Instagram
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

26 set 2019 às 06:44

Publicado em 26 de Setembro de 2019 às 06:44

Crédito: Globo/Ramón Vasconcelos
Cid Moreira, de 92 anos, estreou nesta quarta-feira (25) seu canal no YouTube. Ele falou sobre saúde física e mental e mostrou que mesmo na porta do um século ele está inteirão. A primeira entrevistada do dono do "boa noite" mais famoso do Brasil foi a fisioterapeuta Noory Lisias.
> Cid Moreira diz que nunca precisou de Viagra para o sexo
"Vou contar uma verdade! Não é fácil chegar em minha idade com poucas dores! E sabe que me sinto muito bem dentro do meu corpo! Claro que reduzi os meus passos e já não subo em cima dos muros", escreveu Cidão, em seu Instagram
Ele ainda deu detalhes sobre os exercícios que faz todos os dias e entregou: "Mas desço e subo escadas! Caminho, sento e levanto com uma boa 'esperteza' para alguém que já viveu quase um século! Às vezes nem eu mesmo acredito em minha idade! Minha cabeça está muito bem!".

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