Christopher Plummer, astro de 'A Noviça Rebelde', morre aos 91 anos

O Christopher Plummer no SAG Awards de 2012 Crédito: Mike Blake/Reuters

O ator canadense Christopher Plummer morreu nesta sexta-feira (5), em sua casa em Connecticut, nos Estados Unidos. A informação foi confirmada por sua família, que afirmou que ele estava ao lado da mulher, Elaine Taylor, em seus últimos momentos. Ele tinha 91 anos.

Plummer colecionou papéis icônicos e diversos prêmios ao longo da carreira, que contemplou o teatro, o cinema e a TV. Nas telonas, viveu o Capitão Von Trapp, pai da família protagonista do musical "A Noviça Rebelde".

Em 2012, se tornou o ator mais velho a vencer o Oscar, aos 82 anos, pelo longa "Toda Forma de Amor". Na trama, ele vive um senhor que decide contar ao filho que está com câncer terminal e também que é gay.

"Chris foi um homem extraordinário que amava e respeitava profundamente sua profissão, com ótimas maneiras à moda antiga, humor autodepreciativo e a música das palavaras", afirmou Lou Pitt, amigo e empresário de Plummer, à revista americana Variety.