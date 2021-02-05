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Christopher Plummer, astro de 'A Noviça Rebelde', morre aos 91 anos

Ator se tornou o mais velho a vencer o Oscar pelo filme 'Toda Forma de Amor', de 2010
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 fev 2021 às 16:00

Publicado em 05 de Fevereiro de 2021 às 16:00

O ator Christopher Plummer no SAG Awards de 2012
O Christopher Plummer no SAG Awards de 2012 Crédito: Mike Blake/Reuters
O ator canadense Christopher Plummer morreu nesta sexta-feira (5), em sua casa em Connecticut, nos Estados Unidos. A informação foi confirmada por sua família, que afirmou que ele estava ao lado da mulher, Elaine Taylor, em seus últimos momentos. Ele tinha 91 anos.
Plummer colecionou papéis icônicos e diversos prêmios ao longo da carreira, que contemplou o teatro, o cinema e a TV. Nas telonas, viveu o Capitão Von Trapp, pai da família protagonista do musical "A Noviça Rebelde".
Em 2012, se tornou o ator mais velho a vencer o Oscar, aos 82 anos, pelo longa "Toda Forma de Amor". Na trama, ele vive um senhor que decide contar ao filho que está com câncer terminal e também que é gay.
"Chris foi um homem extraordinário que amava e respeitava profundamente sua profissão, com ótimas maneiras à moda antiga, humor autodepreciativo e a música das palavaras", afirmou Lou Pitt, amigo e empresário de Plummer, à revista americana Variety.
"Ele era um tesouro nacional que apreciava profundamente suas raízes canadenses. Por meio de sua arte e de sua humanidade, ele tocou todos os nossos corações e sua vida lendária vai perdurar por gerações. Ele sempre estará conosco."

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