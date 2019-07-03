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POLÊMICA

Christina Rocha chama a polícia em gravação de Casos de Família

Convidado ameaçou bater na esposa. Cena não foi transmitida; mulher recusou fazer BO

Publicado em 

02 jul 2019 às 21:51

Publicado em 02 de Julho de 2019 às 21:51

Christina Rocha chama a polícia para prender participante do Casos de Família, que ameaçou bater na esposa Crédito: Reprodução
Famoso por abordar assuntos polêmicos e mostrar muita discussão entre os participantes, o programa Casos de Família (SBT) atingiu um novo patamar de tensão no episódio que foi ao ar nesta segunda-feira (1º), quando a apresentadora Christina Rocha, 62, chegou a acionar a polícia. 
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"Como é que a gente faz quando tem aqui no programa um agressor de mulher que fala literalmente que bate nela e vai bater nela depois que sair do programa. Tem como alguém vir aqui pra prender esse cara?", perguntou Rocha ao ligar para o 180 (Central de Atendimento à Mulher) ainda no palco.
O programa abordava casos de violência doméstica, e um convidado confirmou que já havia agredido mulher e que a agrediria novamente. "O máximo que eu faço é pegar no seu pescoço e te jogar na cama", afirmou ele em um momento. "Bato de novo, coloco a mão mesmo", também falou. 
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Diante da ameaça de novas agressões à mulher, a apresentadora interrompeu as gravações e ligou para a polícia, mas a cena dela falando com o atendimento 180 não chegou a ser veiculada no Casos de Família desta segunda, apenas na chamada do programa.
Segundo o SBT, a mulher do suposto agressor, ao perceber que a PM iria até a emissora, afirmou que não registraria boletim de ocorrência e que não gostaria de ficar sem o marido, pois o ama. Posteriormente o homem disse que tentará mudar sua atitude. "Vou tentar parar, vou tentar mudar com ela", disse. 

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