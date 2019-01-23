Chris Brown deixa prisão em Paris e nega acusação de estupro

O rapper americano Chris Brown Crédito: Reprodução/Instagram @chrisbrownofficial

O rapper americano Chris Brown foi liberado nesta terça-feira (22) pela polícia francesa, que o mantinha detido desde segunda (21), depois que uma mulher não identificada registrou um boletim de ocorrência acusando o músico de tê-la estuprado em um hotel.

Brown foi solto, por enquanto, sem acusações formais. Mas o promotor responsável pelo caso disse que a investigação continua. O estupro teria acontecido na semana passada.

Logo após ser libertado, o rapper fez um post em seu perfil no Instagram negando as acusações.

"Essa vagabunda está mentindo", escreveu. "Isso é muita falta de respeito com minha filha e minha família. E é contra meu caráter."

A mulher que acusa o músico diz que o encontrou em uma casa noturna perto da avenida Champs-Élysées, na capital francesa, e depois foi convidada para o hotel Mandarin Oriental, onde Brown estava hospedado. Ela disse ter sido atacada em um momento no qual estava sozinha em um quarto. E também acusa um amigo e o segurança de Brown de estuprá-la também.