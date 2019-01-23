Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
França

Chris Brown deixa prisão em Paris e nega acusação de estupro

Brown foi solto, por enquanto, sem acusações formais; promotor responsável pelo caso disse que a investigação continua

Publicado em 

23 jan 2019 às 17:03

Publicado em 23 de Janeiro de 2019 às 17:03

O rapper americano Chris Brown Crédito: Reprodução/Instagram @chrisbrownofficial
O rapper americano Chris Brown foi liberado nesta terça-feira (22) pela polícia francesa, que o mantinha detido desde segunda (21), depois que uma mulher não identificada registrou um boletim de ocorrência acusando o músico de tê-la estuprado em um hotel.
Brown foi solto, por enquanto, sem acusações formais. Mas o promotor responsável pelo caso disse que a investigação continua. O estupro teria acontecido na semana passada.
Logo após ser libertado, o rapper fez um post em seu perfil no Instagram negando as acusações.
"Essa vagabunda está mentindo", escreveu. "Isso é muita falta de respeito com minha filha e minha família. E é contra meu caráter."
A mulher que acusa o músico diz que o encontrou em uma casa noturna perto da avenida Champs-Élysées, na capital francesa, e depois foi convidada para o hotel Mandarin Oriental, onde Brown estava hospedado. Ela disse ter sido atacada em um momento no qual estava sozinha em um quarto. E também acusa um amigo e o segurança de Brown de estuprá-la também.
A promotoria afirmou que mais duas pessoas envolvidas no caso foram interrogadas e liberadas sem acusações formais, mas não especificou se foram os outros dois acusados.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Estupro frança
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que o FMI prevê que Brasil crescerá mais por causa da guerra no Irã
Imagem de destaque
Fim da jornada 6x1: os argumentos de que é contra e quem é a favor
Imagem de destaque
Colisão entre veículos de prefeituras do ES mata motorista e deixa pacientes feridos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados