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Chico, Caetano e Arnaldo Antunes pedem liberdade de sem-teto

Mais de 500 artistas, produtores culturais, músicos e intelectuais assinaram um manifesto em que pedem a liberdade para a cantora Preta Ferreira e o irmão dela, Sidney

Publicado em 

09 jul 2019 às 14:31

Publicado em 09 de Julho de 2019 às 14:31

Caetano Veloso Crédito: Reprodução/Instagram
Mais de 500 artistas, produtores culturais, músicos e intelectuais assinaram um manifesto em que pedem a liberdade para a cantora Preta Ferreira e o irmão dela, Sidney.
Os dois participam do MSTC (Movimento Sem Teto do Centro), em SP, e foram presos em junho sob a acusação de cobrar aluguel de pessoas que participam do movimento e já estão instaladas em prédios no centro da cidade.
Eles são filhos de Carmen Silva, uma das mais conhecidas lideranças de sem teto do país.
Entre os que assinam o documento estão os cantores Chico Buarque, Caetano Veloso, Maria Gadu, Arnaldo Antunes, o cineasta Walter Salles, o produtor Nelson Motta, o artista plástico Via Muniz e os atores Wagner Moura, Aline Moraes, Mariana Ximenes, Camila Pitanga, Renata Sorrah e Leandra Leal.
Os advogados Augusto de Arruda Botelho e Beto Vasconcelos, que representam Preta e Sidney, estão recorrendo ao STJ (Superior Tribunal de Justiça) para tentar libertar os dois filhos de Carmen.
Eles apresentaram um habeas corpus pedindo que os dois deixem imediatamente a prisão.
Entre os argumentos de defesa estão o de que Carmen já respondeu a processo e foi inocentada da acusação de cobrar aluguel.
O Ministério Público de São Paulo admite cobranças de taxas, desde que os movimentos criem cooperativas e aprovem a medida em assembleias.

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