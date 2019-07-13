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Ingrid Lückmann

Chef Carlos Bertolazzi fica noivo após dois meses de namoro

Alguns amigos famosos fizeram questão de parabenizar o casal. "Que lindo! Que demais! Parabéns! Você merece muito amor e muitas felicidades", publicou Nadja Haddad

Publicado em 

13 jul 2019 às 11:06

Publicado em 13 de Julho de 2019 às 11:06

Chef Carlos Bertolazzi fica noivo após dois meses de namoro Crédito: Instagram
Apresentador do programa do SBT Fábrica de Casamentos, o chef Carlos Bertolazzi, 49, subirá ao altar. Depois de preparar tantas festas de casamento para os participantes da atração, aos sábados, agora será a vez dele sentir a felicidade de trocar alianças. Bertolazzi está noivo da cirurgiã plástica Ingrid Lückmann.
Os dois estão juntos faz apenas dois meses, mas o suficiente para dar uma guinada na relação. Em publicação apaixonada nas redes sociais, o chef homenageou a amada.
"Ela disse sim. Levamos apenas 2 meses para chegarmos aqui, mas acho que não existe um tempo certo e sim a pessoa certa. Te disse que íamos fazer um ensaio, só esqueci de te contar um detalhe. Que naquele dia eu pediria para você ficar comigo pra sempre", escreveu ele.
O chef escolheu a dedo o anel de noivado: uma peça com um diamante feito de forma exclusiva. Ele também agradeceu ao programa do SBT. "Obrigado a todos os casais que já passaram pelo programa que me fizeram acreditar no amor mais imenso e verdadeiro que pode existir."
Alguns amigos famosos fizeram questão de parabenizar o casal. "Que lindo! Que demais! Parabéns! Você merece muito amor e muitas felicidades", publicou Nadja Haddad. "Parabéns ao casal", escreveu Karina Bacchi.

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