Charlize Theron diz que está totalmente solteira

Charlize Theron Crédito: Divulgação

Até a própria atriz sul-africana Charlize Theron, 42, de beleza estonteante, diz estar chocada com a sua solteirice e dá uma indireta aos homens de que basta chamá-la para sair.

"Estou solteira há dez anos. Acho que alguém precisa agir como homem de verdade e tomar uma atitude. É chocante, mas estou completamente disponível", disse aos risos em entrevista ao canal Entertainment Tonight. Charlize não está casada por todo esse tempo, mas teve namorados ao longo dos últimos anos.

A atriz foi casada com o ator irlandês Stuart Townsen, 46. Eles ficaram juntos por nove anos e se separaram em 2010. Depois dele, ela namorou Sean Penn. Eles chegaram a ficar noivos, mas o relacionamento acabou em 2015.

Houve rumores de que ela estaria saindo com Brad Pitt, mas a informação nunca foi confirmada. Segundo a revista People, eles só fizeram trabalhos juntos. Um jornal inglês chegou a dizer que os dois teriam sido apresentados pelo ex-namorado de Charlize, Sean Penn.