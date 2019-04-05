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Há 10 anos

Charlize Theron diz que está totalmente solteira

Atriz diz estar chocada com a sua solteirice e quer ser chamada para sair

Publicado em 05 de Abril de 2019 às 18:01

Publicado em 

05 abr 2019 às 18:01
Charlize Theron Crédito: Divulgação
Até a própria atriz sul-africana Charlize Theron, 42, de beleza estonteante, diz estar chocada com a sua solteirice e dá uma indireta aos homens de que basta chamá-la para sair. 
"Estou solteira há dez anos. Acho que alguém precisa agir como homem de verdade e tomar uma atitude. É chocante, mas estou completamente disponível", disse aos risos em entrevista ao canal Entertainment Tonight. Charlize não está casada por todo esse tempo, mas teve namorados ao longo dos últimos anos. 
A atriz foi casada com o ator irlandês Stuart Townsen, 46. Eles ficaram juntos por nove anos e se separaram em 2010. Depois dele, ela namorou Sean Penn. Eles chegaram a ficar noivos, mas o relacionamento acabou em 2015. 
Houve rumores de que ela estaria saindo com Brad Pitt, mas a informação nunca foi confirmada. Segundo a revista People, eles só fizeram trabalhos juntos. Um jornal inglês chegou a dizer que os dois teriam sido apresentados pelo ex-namorado de Charlize, Sean Penn.
No momento, a atriz está promovendo a comédia "Long Shot", em que atua com Seth Rogen, que estreia em maio, nos Estados Unidos.

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