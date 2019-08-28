Cauê Fabiano deixa de apresentar o "G1 em 1 minuto"

O jornalista Cauê Fabiano, que apresenta o "G1 em 1 Minuto" pela manhã, se tornará repórter do programa matinal Mais Você, de Ana Maria Braga. O jornalista se despediu do cargo nesta quarta-feira (28) durante o programa "Encontro", com Fátima Bernardes.
"Hoje é o meu último dia aqui. Gostaria de agradecer a parceria do programa, do pessoal que me assiste, essa galera que está aqui, Redação de pessoas fantásticas", disse o jornalista. Fátima Bernardes, então, presenteou Fabiano com uma camiseta em que ela está na estampa.
O jornalista também postou sobre a despedida em seu Instagram. Na legenda, ele escreveu: "Meu muito obrigado".
Segundo o site F5, Cauê entra após o programa sofrer duas baixas recentes: Felipe Suhre, que era contratado há pelo menos dez anos, e Mari Palma.
Mari Palma foi contratada junto ao namorado, Phelipe Siani, 34, pela CNN Brasil para ser apresentadora. Segundo nota oficial, a ideia é que os dois comandem programas diários no canal e nas demais plataformas da emissora, como era o especulado por diversos veículos.
Já Suhre deve se dedicar mais a projetos pessoais, como os cursos que ministra e que, segundo ele, dão um retorno financeiro tão bom quanto o da TV.
(Com informações da Agência Folha Press)