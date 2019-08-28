Cauê Fabiano deixa de apresentar o "G1 em 1 minuto"

Fátima Bernardes presenteou o repórter Cauê Fabiano com uma camiseta nesta quarta (28), durante a despedida do jornalista do "G1 em 1 Minuto". Ele vai entrar no "Mais Você" Crédito: Reprodução/TV Globo

"Hoje é o meu último dia aqui. Gostaria de agradecer a parceria do programa, do pessoal que me assiste, essa galera que está aqui, Redação de pessoas fantásticas", disse o jornalista. Fátima Bernardes, então, presenteou Fabiano com uma camiseta em que ela está na estampa.

O jornalista também postou sobre a despedida em seu Instagram. Na legenda, ele escreveu: "Meu muito obrigado".

Segundo o site F5, Cauê entra após o programa sofrer duas baixas recentes: Felipe Suhre, que era contratado há pelo menos dez anos, e Mari Palma.

Mari Palma foi contratada junto ao namorado, Phelipe Siani , 34, pela CNN Brasil para ser apresentadora. Segundo nota oficial, a ideia é que os dois comandem programas diários no canal e nas demais plataformas da emissora, como era o especulado por diversos veículos.

Já Suhre deve se dedicar mais a projetos pessoais, como os cursos que ministra e que, segundo ele, dão um retorno financeiro tão bom quanto o da TV.