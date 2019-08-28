Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
MUDANÇA

Cauê Fabiano deixa de apresentar o "G1 em 1 minuto"

Jornalista está de mudança para o "Mais Você"

Publicado em 28 de Agosto de 2019 às 18:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 ago 2019 às 18:54
Fátima Bernardes presenteou o repórter Cauê Fabiano com uma camiseta nesta quarta (28), durante a despedida do jornalista do "G1 em 1 Minuto". Ele vai entrar no "Mais Você" Crédito: Reprodução/TV Globo
O jornalista Cauê Fabiano, que apresenta o "G1 em 1 Minuto" pela manhã, se tornará repórter do programa matinal Mais Você, de Ana Maria Braga. O jornalista se despediu do cargo nesta quarta-feira (28) durante o programa "Encontro", com Fátima Bernardes.
"Hoje é o meu último dia aqui. Gostaria de agradecer a parceria do programa, do pessoal que me assiste, essa galera que está aqui, Redação de pessoas fantásticas", disse o jornalista. Fátima Bernardes, então, presenteou Fabiano com uma camiseta em que ela está na estampa.
O jornalista também postou sobre a despedida em seu Instagram. Na legenda, ele escreveu: "Meu muito obrigado".
Segundo o site F5, Cauê entra após o programa sofrer duas baixas recentes: Felipe Suhre, que era contratado há pelo menos dez anos, e Mari Palma.
> Após Canuto, Siani e Mari Palma, Victor Bonini sai da Globo
Mari Palma foi contratada junto ao namorado, Phelipe Siani, 34, pela CNN Brasil para ser apresentadora. Segundo nota oficial, a ideia é que os dois comandem programas diários no canal e nas demais plataformas da emissora, como era o especulado por diversos veículos.
Já Suhre deve se dedicar mais a projetos pessoais, como os cursos que ministra e que, segundo ele, dão um retorno financeiro tão bom quanto o da TV. 
(Com informações da Agência Folha Press)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Alemão do Forró grava novo audiovisual em comemoração aos 15 anos de carreira.
Alemão do Forró grava novo projeto audiovisual em Goiânia: “Carrego o ES no DNA”
Ana Paula Renault na casa do BBB
BBB 26: Ana Paula relembra conversa com o pai antes de entrar no programa
Imagem de destaque
Homem ataca viatura da PM em Vila Velha e é preso 20 dias após sair da cadeia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados