Carolina Ferraz se separa do médico Marcelo Marins

. Crédito: Reprodução/Instagram @carolinaferrazoficial

A atriz Carolina Ferraz se separou do marido, o médico Marcelo Marins, após um casamento que durou seis anos. O fim do relacionamento foi confirmado pela assessoria de imprensa de Carolina ao E+, salientando que a atriz não vai se pronunciar no momento.

Os dois começaram a namorar em 2012 e se casaram logo depois. A primeira filha do casal, Isabel, nasceu em 2015. Carolina ainda tem outra filha, Valentina, nascida em 1995 e fruto do seu casamento com o publicitário Mário Cohen.

Carolina Ferraz e o ex-marido, o médico Marcelo Marins Crédito: Reprodução/Instagram @ihgente