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6 anos de casamento

Carolina Ferraz se separa do médico Marcelo Marins

Os dois começaram a namorar em 2012 e se casaram logo depois

Publicado em 23 de Agosto de 2018 às 15:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 ago 2018 às 15:40
. Crédito: Reprodução/Instagram @carolinaferrazoficial
A atriz Carolina Ferraz se separou do marido, o médico Marcelo Marins, após um casamento que durou seis anos. O fim do relacionamento foi confirmado pela assessoria de imprensa de Carolina ao E+, salientando que a atriz não vai se pronunciar no momento.
Os dois começaram a namorar em 2012 e se casaram logo depois. A primeira filha do casal, Isabel, nasceu em 2015. Carolina ainda tem outra filha, Valentina, nascida em 1995 e fruto do seu casamento com o publicitário Mário Cohen.
Carolina Ferraz e o ex-marido, o médico Marcelo Marins Crédito: Reprodução/Instagram @ihgente
Após 25 anos como contratada fixa da TV Globo, Carolina foi demitida no final de 2017 e entrou com um processo trabalhista contra a emissora, exigindo o reconhecimento do seu vínculo empregatício como funcionária e o pagamento das verbas devidas, enquanto a emissora se defende afirmando que a atriz havia sido contratada como pessoa jurídica.

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