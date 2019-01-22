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Amor na praia

Carol Bittencourt vai se casar em praia paradisíaca de Alagoas

Casal vai subir ao altar neste sábado (26)

Publicado em 22 de Janeiro de 2019 às 11:13

Publicado em 

22 jan 2019 às 11:13
Carol Bittencourt e Jorge Sestini Crédito: Divulgação
A modelo Carol Bittencourt escolheu o paradisíaco São Miguel dos Milagres, em Alagoas, para oficializar a união com o empresário Jorge Sestini. O casal subirá ao altar no próximo sábado (26) em uma festa para 150 convidados.
"São Miguel dos Milagres é um lugar mágico, me encantei desde a primeira vez que estive lá. A região tem uma energia incrível e busquei isso para o meu casamento. Fiz questão de privilegiar a natureza e toda sua beleza nesse momento especial", revela Carol.
O Grupo Camerata, um coral local, foi escolhido para tocar na cerimônia, que terá apenas músicas da Bossa Nova.
Na festa, os DJ's Pett e Marcelo Botelho comandarão a pista de dança.
Isabelle Bittencourt, 17, filha da Carol, entrará com as alianças. Ao todo serão 12 casais de padrinhos.
O vestido exclusivo foi desenhado pela estilista espanhola Yolan Cris. A noiva estará descalça na cerimônia e na festa usará uma sandália rasteira. "Usarei cabelo solto, sem véu, uma coisa bem praiana", revela Carol.
A única recomendação para os convidados é evitar sapatos altos. "Sugeri que as mulheres venham descalças ou de 'rasteirinhas' porque o casamento será na areia."
Os comes e bebes ficarão a cargo do bufê Picuí, do WGourmet. "Será uma mistura de ingredientes locais com sofisticação", diz a noiva.
A lua de mel, no entanto, terá que aguardar um pouco mais. "Meu noivo só terá férias em março e nesta época eu estarei em aula (Carol faz faculdade de Nutrição). Teremos que esperar até julho pela lua de mel", diz a noiva afirmando que o local ainda não foi definido.
Os noivos, porém, vão pegar alguns dias de folga para desfrutar as belezas da praia da Pipa, no Rio Grande do Norte.
A Capela dos Milagres é a primeira igreja à beira mar construída na região e já foi cenário dos casamentos do youtubers Whindersson Nunes e Luiza Sonza e da influencer Helena Lunardelli e o empresário Eduardo Rezende.

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