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VIOLÊNCIA

Ícaro Silva é atingido por estilhaços de bala enquanto trafegava no Rio

PMs faziam operação no local, próximo à Rocinha, após denúncia de assaltos, e houve confronto com os criminosos; ator já recebeu alta do hospital
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 set 2018 às 16:54

Publicado em 05 de Setembro de 2018 às 16:54

O ator Ícaro Silva Crédito: Globo/Victor Pollak/Divulgação
O ator Ícaro Silva dirigia pelo túnel Zuzu Angel, zona sul do Rio de Janeiro, na manhã desta quarta-feira, 5, quando foi atingido por estilhaços de uma bala de arma de fogo, que causaram-lhe um ferimento no braço esquerdo. Segundo a assessoria do ator, ele foi encaminhado ao Hospital Barra D'or e recebeu alta horas depois.
Tudo começou quando policiais militares do 23º BPM Leblon foram até o local por conta de uma denúncia de que criminosos estavam praticando roubos no interior do túnel.
"Os policiais foram até a Autoestrada Lagoa-Barra [onde fica o túnel] a fim de verificar a informação e, no local, nada foi constatado. Já próximo à Rocinha, os policiais avistaram o veículo com as características mencionadas e tentaram a abordagem, houve reação, gerando o confronto. Os criminosos conseguiram fugir. Até aquele momento não havia informações de feridos", disse a Polícia Militar em nota.
Entretanto, logo depois disso, policiais do 31º BPM Recreio dos Bandeirantes foram informados de que Ícaro Silva havia dado entrada no Hospital Barra D'Or, ferido por estilhaços de arma de fogo no braço.
De acordo com a versão contada pela assessoria do ator, tudo aconteceu por causa de uma falha de comunicação e o tiro veio da PM. "O Ícaro não entendeu se a polícia pediu para ele parar ou para ele seguir, foi uma falha na comunicação. Estava acontecendo essa perseguição aí, infelizmente o Ícaro tava passando, se assustou com a gritaria, não entendeu, seguiu, e a PM acabou disparando contra o carro dele. Um dos disparos acertou no carro e os estilhaços atingiram o braço dele", informou a assessoria do ator ao E+.
Ainda segundo a nota da PM, as circunstâncias de como isso ocorreu estão sendo apuradas e o caso foi encaminhado para a Polícia Civil.

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