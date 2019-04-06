Carlinhos Maia: casamento terá convidados como Safadão e Anitta

Carlinhos Maia diz que casamento terá comida nordestina e convidados como Safadão e Anitta Crédito: Instagram

O influenciador Carlinhos Maia , 24, ficou famoso nas redes sociais por seus vídeos bem-humorados e escrachados, mas admite que, por traz do humor, tem um amante à moda antiga, que mesmo após ter pedido o namorado em casamento afirma que os dois só morarão juntos depois da união ser oficializada.

"O pedido aconteceu há um ano na casa da Simone [dupla com a irmã Simaria], mas primeiro queria construir casa, ter carro e só depois o casamento. Sou muito à moda antiga", reconhece o influenciador digital, que gravou recentemente um vídeo romântico com o noivo, Lucas Guimarães.

O alagoano, que se tornou a pessoa mais vista pelo Insta Stories (ferramenta que compartilha imagens por 24 horas) no Brasil em 2018 e a segunda no mundo -atrás apenas da socialite Kim Kardashian -, anunciou o noivado no início de fevereiro ao falar pela primeira vez sobre sua orientação sexualidade.

O casal namora há 10 anos e a cerimônia de casamento será realizada no dia 21 de maio em Piranhas (AL), local que tem muita relação com a história de fé para o artista.

A festa para 300 convidados vai contar com shows de Wesley Safadão , Gabriel Diniz e o DJ Alok. Carlinhos ainda não divulgou o nome dos casais de padrinhos, mas já se sabe Simone, Anitta , além dos colegas de gravação do seriado "Os Roni", Whindersson Nunes e Tirullipa estão na lista.

Os detalhes da festa ainda estão sendo preparados, mas Carlinhos adianta: "O cardápio terá, com certeza, comidas nordestinas porque faço questão de carregar minha raiz, mas será tudo muito requintado. Depois da festa, os noivos seguem para lua de mel na Grécia.

Apesar de toda a agitação dos fãs e até mesmo do mundo artístico em torno do casamento, Carlinhos Maia é contido ao falar sobre o assunto.

"Nunca quis transformar o meu relacionamento em comércio, mas percebi que era importante falar sobre o assunto", diz ao afirmar que não é do perfil dele beijar em público, por exemplo. "A base da minha vida vem do respeito e isso não muda nada. Só que o que eu faço entre quatro paredes diz respeito à minha intimidade", destaca.

"A todos que ainda não entendem, pessoas como meus pais, que começaram a entender há pouco tempo, eu devo isso a eles, porque para mim é normal, mas para eles, que têm 65, 70 anos, ainda não é. Eu sei que me amam e me aceitam do jeito que eu sou. Mas seu sempre fui um homem, nunca quis ser chamado de 'viadinho' ou 'viado'. Eu sou Luiz Carlos Ferreira dos Santos. Para vocês, Carlinhos Maia", afirmou o jovem no anúncio do seu casamento.