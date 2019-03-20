Cardi B e Jennifer Lopez serão strippers em filme de assalto

Crédito: Montagem Gazeta Online

A estreia da rapper Cardi B no cinema já está definida e acontece ao lado de Jennifer Lopez e Constance Wu, no filme de assalto "Hustlers".

O novo longa, ainda sem data de estreia marcada, irá narrar a história de um grupo de strippers que usava os cartões de créditos de seus clientes de Wall Street até o limite, para se vingar.

A história já foi contada em um artigo da revista norte-americana New York Magazine, que também servirá como base para o filme.

Além das três artistas, também participam do filme Keke Palmer (de "Scream Queens"), Lili Reinhart ("Riverdale"), Julia Stiles ("10 Coisas Que eu Odeio em Você") e Mercedes Ruehl ("O Pescador de Ilusões"). A produção terá Lorence Scafaria na direção.

Em entrevista ao Deadline publicada nesta terça-feira (19), Cardi B garantiu que estará na produção e que está animada para sua estreia.