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Strip de vingança

Cardi B e Jennifer Lopez serão strippers em filme de assalto

O novo longa, ainda sem data de estreia marcada, irá narrar a história de um grupo de strippers que usava os cartões de créditos de seus clientes de Wall Street até o limite, para se vingar

Publicado em 

20 mar 2019 às 11:47

Publicado em 20 de Março de 2019 às 11:47

Crédito: Montagem Gazeta Online
A estreia da rapper Cardi B no cinema já está definida e acontece ao lado de Jennifer Lopez e Constance Wu, no filme de assalto "Hustlers".
O novo longa, ainda sem data de estreia marcada, irá narrar a história de um grupo de strippers que usava os cartões de créditos de seus clientes de Wall Street até o limite, para se vingar.
A história já foi contada em um artigo da revista norte-americana New York Magazine, que também servirá como base para o filme. 
Além das três artistas, também participam do filme Keke Palmer (de "Scream Queens"), Lili Reinhart ("Riverdale"), Julia Stiles ("10 Coisas Que eu Odeio em Você") e Mercedes Ruehl ("O Pescador de Ilusões"). A produção terá Lorence Scafaria na direção.
Em entrevista ao Deadline publicada nesta terça-feira (19), Cardi B garantiu que estará na produção e que está animada para sua estreia.
Ela conta que sua personagem foi a que mais se assemelhou a ela e à época em que viveu em boates da cidade. Para quem não sabe, antes de se tornar famosa como rapper, Cardi B trabalhou em casas noturnas.

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