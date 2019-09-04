Capixabas Silva e André Prando vão se apresentar no Rock in Rio 2019

Os cantores Silva e André Prando Crédito: Reprodução/Instagram @andreprando

Silva e É bom todos os furacões irem se segurando, porque não está tendo para ninguém quando os capixabas entram no páreo, hein! Brincadeiras à parte, é que desta vez André Prando são os nomes da hora que irão se apresentar no Rock in Rio 2019 , mesmo festival em que dezenas de atrações internacionais também dão o ar da graça.

Lulu Santos, no Palco Sunset. A promessa é de compor um set de grandes hits dos dois. No Instagram, o esposo de "Lulucio", trocadilho com a junção do nome da dupla. Ambas apresentações acontecem no dia 6 de outubro. Silva se apresentará ao lado de, no Palco Sunset. A promessa é de compor um set de grandes hits dos dois. No, o esposo de Clebson Teixeira até brincou e escreveu, trocadilho com a junção do nome da dupla.

Já Prando vai expor a figura e a voz no Palco Supernova. O cantor será o penúltimo a se apresentar, a princípio, de acordo com a programação oficial publicada no site do festival.

"A proposta do palco Supernova é apresentar artistas relativamente novos e em ascensão, acho que representa muito a cena indie atual. Fiquei muito honrado com o convite!", destaca o capixaba que está ansioso para a apresentação.

"Talvez seja o show mais especial da minha vida, significa o sonho de muita gente. Isso tudo nos coloca pra pensar num show diferente, mas o formato já nos norteia também, os shows desse palco são muito rápidos, então vamos preparar algo muito certeiro", relata Prando, adiantando que vai mesclar o show das turnês "Voador" e "Estranho Sutil".

BRILHO CAPIXABA

em 2017 mesmo uma banda se apresentou no evento de rock da Cidade Maravilhosa. Na ocasião, reportagem do Gazeta Online revelou que uma banda de Linhares, a Cainã e a Vizinhança do Espelho, participou de um concurso e ganhou até incentivo financeiro para custear hospedagem e viagem para o Rio. Apesar de toda a comemoração, o sentimento de ter capixabas num festival do porte do Rock in Rio não é novidade:. Na ocasião, reportagem dorevelou que uma banda de Linhares, a Cainã e a Vizinhança do Espelho, participou de um concurso e ganhou até incentivo financeiro para custear hospedagem e viagem para o Rio.

No concurso, a banda optou por abordar as dificuldades do cenário independente. "Soubemos dois dias antes do concurso pelo Facebook. As ideias foram surgindo na hora. Geralmente é assim, no impulso. Tanto na composição, quanto nas ideias. Super funciona", contou Cainã, vocalista da banda, em setembro de 2017 à reportagem.