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Brilhando

Capixabas Silva e André Prando vão se apresentar no Rock in Rio 2019

Os artistas já estão a todo vapor para a preparação das apresentações deles, que acontecem no dia 6 de outubro
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

04 set 2019 às 14:26

Publicado em 04 de Setembro de 2019 às 14:26

Os cantores Silva e André Prando Crédito: Reprodução/Instagram @andreprando
É bom todos os furacões irem se segurando, porque não está tendo para ninguém quando os capixabas entram no páreo, hein! Brincadeiras à parte, é que desta vez Silva e André Prando são os nomes da hora que irão se apresentar no Rock in Rio 2019, mesmo festival em que dezenas de atrações internacionais também dão o ar da graça. 
> Trisal? Silva recebe convite de casal para sexo: "Eu e meu namorado"
Ambas apresentações acontecem no dia 6 de outubro. Silva se apresentará ao lado de Lulu Santos, no Palco Sunset. A promessa é de compor um set de grandes hits dos dois. No Instagram, o esposo de Clebson Teixeira até brincou e escreveu "Lulucio", trocadilho com a junção do nome da dupla. 
Já Prando vai expor a figura e a voz no Palco Supernova. O cantor será o penúltimo a se apresentar, a princípio, de acordo com a programação oficial publicada no site do festival.
"A proposta do palco Supernova é apresentar artistas relativamente novos e em ascensão, acho que representa muito a cena indie atual. Fiquei muito honrado com o convite!", destaca o capixaba que está ansioso para a apresentação.
"Talvez seja o show mais especial da minha vida, significa o sonho de muita gente. Isso tudo nos coloca pra pensar num show diferente, mas o formato já nos norteia também, os shows desse palco são muito rápidos, então vamos preparar algo muito certeiro", relata Prando, adiantando que vai mesclar o show das turnês "Voador" e "Estranho Sutil".
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BRILHO CAPIXABA
Apesar de toda a comemoração, o sentimento de ter capixabas num festival do porte do Rock in Rio não é novidade: em 2017 mesmo uma banda se apresentou no evento de rock da Cidade Maravilhosa. Na ocasião, reportagem do Gazeta Online revelou que uma banda de Linhares, a Cainã e a Vizinhança do Espelho, participou de um concurso e ganhou até incentivo financeiro para custear hospedagem e viagem para o Rio. 
> Banda capixaba vence concurso e vai se apresentar no Rock in Rio 2017
No concurso, a banda optou por abordar as dificuldades do cenário independente. "Soubemos dois dias antes do concurso pelo Facebook. As ideias foram surgindo na hora. Geralmente é assim, no impulso. Tanto na composição, quanto nas ideias. Super funciona", contou Cainã, vocalista da banda, em setembro de 2017 à reportagem. 
 

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