Capixaba tatua "juntos e shallow now" no braço e viraliza na internet

Crédito: Montagem Gazeta Online

Murilo Caldas, de 26 anos, não está nem aí para o que os haters estão dizendo na web. Ele fez uma tatuagem escrito Paula Fernandes e Luan Santana - e até agora tem mais de 10 mil reações à foto que postou em suas redes sociais. Boas ou ruins, o fato é que a tattoo está fazendo fama e o capixaba só tem um recado que resume toda essa história: "Tatuagem não tem que ter significado. Se não gostou da música, não ouça. Se não gostou da tatuagem, não tatue". , de 26 anos, não está nem aí para o que os haters estão dizendo na web. Ele fez uma tatuagem escrito "juntos e shallow now" - após o lançamento da música de- e até agora tem mais de 10 mil reações à foto que postou em suas redes sociais. Boas ou ruins, o fato é que a tattoo está fazendo fama e o capixaba só tem um recado que resume toda essa história: "Tatuagem não tem que ter significado. Se não gostou da música, não ouça. Se não gostou da tatuagem, não tatue".

Gazeta Online, o produtor de eventos lembra que foi desafiado por amigos tatuadores a escrever o trecho da música e ele aceitou. O desenho foi feito em um estúdio de Jardim Camburi, bairro de Vitória, mesmo local em que Murilo mora. "Todos sabem que eu adoro tatuagem independente de qualquer coisa. Eu faria mesmo que fosse o nome de Paula Fernandes ou Luan Santana. Mas calhou de eu admirar muito ela. Admiro muito o que ela fez e minha intenção não foi zoar nada", comenta. Em entrevista ao, o produtor de eventos lembra que foi desafiado por amigos tatuadores a escrever o trecho da música e ele aceitou. O desenho foi feito em um estúdio de Jardim Camburi, bairro de, mesmo local em que Murilo mora. "Todos sabem que eu adoro tatuagem independente de qualquer coisa. Eu faria mesmo que fosse o nome de Paula Fernandes ou Luan Santana. Mas calhou de eu admirar muito ela. Admiro muito o que ela fez e minha intenção não foi zoar nada", comenta.

A galera está pensando que eu fiz a tatuagem porque sou fã, mas não é essa a história. A questão é que sempre amei todos os tipos e estilos de tatuagem, simplesmente gosto de tatoos. Sempre tive esse diálogo com amigos tatuadores e aí me lançaram esse desafio, para ver até que ponto eu chegava Murilo Caldas, produtor de eventos

Segundo ele, que já possui 18 tatuagens além da de "juntos e shallow now", a música ficou boa, mas a intenção maior da tatuagem é mostrar que ela não precisa ter sentido. "Assim como a música. Não tem que ter sentido. Acho que a arte não tem que ser explicada", dispara.

PAULA FERNANDES REPOSTOU A TATUAGEM

Murilo conta que neste domingo (19), Paula Fernandes chegou a repostar a tatuagem em seus stories do Instagram. De acordo com o produtor, os comentários feitos em sua postagem deram um panorama de opiniões que ele vai levar para além dessa experiência.

"Não esperava que fosse ser assim. Achei que fosse ser zoado, mas por gente que eu já conheço, que me segue... Não que seria tão grande assim. Mas não está me incomodando. Porque esse é o ponto: as pessoas não têm que achar que tem que ter sentido", reitera. Murilo fala que achou interessante reunir alguns comentários negativos e positivos no Instagram e confidencia que tem recebido muitas mensagens desde então.