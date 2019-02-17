Capixaba passa para a próxima fase do 'The Voice Kids'

O capixaba Jeremias Reis, 11 anos, morador da Serra, na Grande Vitória, deu um show no palco do programa The Voice Kids, da TV Globo, e foi classificado para a próxima etapa. A apresentação aconteceu neste domingo (17) e foi a primeira fase das batalhas mirins, em que os times se dividem em trios.
Parte do time de Simone & Simaria, Jeremias enfrentou os colegas Kawan Pedro e Rodrigo Seligmann. A música escolhida? "Se Uma Estrela Aparecer (When You Wish Upon a Star). As cantoras choraram com a apresentação das crianças.
Os internautas receberam a classificação do capixaba com muito carinho e vibração! Veja a repercussão:
Há internautas, ainda, que apostam em Jeremias como o campeão dessa edição. Estamos na torcida!