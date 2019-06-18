Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Namoro à vista?

Capixaba é apontado como affair de Luana Piovani em Portugal

Igor Marchesi se declarou em postagem da atriz: "Te amo"

Publicado em 18 de Junho de 2019 às 17:28

Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

18 jun 2019 às 17:28
A atriz Luana Piovani e o ator capixaba Igor Marchesi Crédito: Reprodução/Instagram @luapio
O ator e surfista capixaba Igor Marchesi, de 32 anos, mora em Portugal há cerca de cinco anos. Natural de Vila Velha, era figurinha fácil da Barra do Jucu quando morava no Espírito Santo, mas depois de participar de "Fina Estampa", novela da Globo, partiu para a Europa, onde também já trabalhou em novelas, programas de TV e como modelo. 
Ele, agora, é apontado pela mídia internacional como o novo namorado de Luana Piovani, que recentemente se separou de Pedro Scooby e, desde então, andou trocando farpas com o ex e a atual dele, Anitta
> Piovani teve romance com barman antes de Scooby namorar Anitta
No Instagram, Luana escreveu em um post com um carrossel de fotos: "Assim vamos nos encontrando, formando nossa patota, se ajudando, fortalecendo, se divertindo sempre e aprendendo um com o outro. Somos os de escolha clara e luta diária. Ainda me lembro da entrevista que te dei, Igor Marchesi, quando me apaixonei por Portugal, ha 3 anos. Agora, já aqui e tendo você junto à nossa família, penso que realmente Deus vai nos cercando direitinho. Só falta nossa peça de teatro ou novela juntos". 
 
Nos comentários, o capixaba não perdeu tempo e soltou: "Perdi as palavras. Te amo!". 
"NÃO VOU FALAR DA MINHA VIDA PESSOAL"
A reportagem fez contato com Igor, que não quis falar sobre o assunto. "Eu agradeço a atenção, mas não vou falar da minha vida pessoal", respondeu, ao ser questionado sobre o affair com Piovani. Antes disso, ele havia dito que não conseguiria atender a telefonemas porque estava ocupado gravando. 
O ator capixaba Igor Marchesi Crédito: Reprodução/Instagram @lagence_lisboa
CAPIXABA FEZ SURFISTA EM NOVELA DA GLOBO
Em "Fina Estampa", Igor deu vida ao surfista Anjo. Além de interpretar o estilo de vida na novela, ele também surfava na vida real há mais de 10 anos. "Me convidaram para o teste, fiz e passei. Já estamos há mais de dois meses gravando, principalmente na praia", contou ele, em entrevista ao Gazeta Online em agosto de 2011. 
> Capixaba Igor Marchesi está no elenco de "Fina Estampa" na Globo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

anitta barra do jucu Capixaba espírito santo luana piovani pedro scooby Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Crises externas elevam riscos para países dependentes do comércio
Guerra, tarifas e crédito público: Brasil reage ao choque externo ou só evita perdas?
Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN
Rádio CBN Vitória celebra 30 anos de história com campanha multiplataforma
Vídeo mostra homem agarrado ao teto de viatura da PM em Vila Velha
Vídeo mostra homem agarrado ao teto de viatura da PM em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados