Capixaba é apontado como affair de Luana Piovani em Portugal

O ator e surfista capixaba Igor Marchesi, de 32 anos, mora em Portugal há cerca de cinco anos. Natural de Vila Velha, era figurinha fácil da Barra do Jucu quando morava no Espírito Santo, mas depois de participar de "Fina Estampa", novela da Globo, partiu para a Europa, onde também já trabalhou em novelas, programas de TV e como modelo.
Ele, agora, é apontado pela mídia internacional como o novo namorado de Luana Piovani, que recentemente se separou de Pedro Scooby e, desde então, andou trocando farpas com o ex e a atual dele, Anitta.
No Instagram, Luana escreveu em um post com um carrossel de fotos: "Assim vamos nos encontrando, formando nossa patota, se ajudando, fortalecendo, se divertindo sempre e aprendendo um com o outro. Somos os de escolha clara e luta diária. Ainda me lembro da entrevista que te dei, Igor Marchesi, quando me apaixonei por Portugal, ha 3 anos. Agora, já aqui e tendo você junto à nossa família, penso que realmente Deus vai nos cercando direitinho. Só falta nossa peça de teatro ou novela juntos".
Nos comentários, o capixaba não perdeu tempo e soltou: "Perdi as palavras. Te amo!".
"NÃO VOU FALAR DA MINHA VIDA PESSOAL"
A reportagem fez contato com Igor, que não quis falar sobre o assunto. "Eu agradeço a atenção, mas não vou falar da minha vida pessoal", respondeu, ao ser questionado sobre o affair com Piovani. Antes disso, ele havia dito que não conseguiria atender a telefonemas porque estava ocupado gravando.
CAPIXABA FEZ SURFISTA EM NOVELA DA GLOBO
Em "Fina Estampa", Igor deu vida ao surfista Anjo. Além de interpretar o estilo de vida na novela, ele também surfava na vida real há mais de 10 anos. "Me convidaram para o teste, fiz e passei. Já estamos há mais de dois meses gravando, principalmente na praia", contou ele, em entrevista ao Gazeta Online em agosto de 2011.