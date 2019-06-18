Capixaba é apontado como affair de Luana Piovani em Portugal

Ele, agora, é apontado pela mídia internacional como o, que recentemente se separou dee, desde então, andou trocando farpas com o ex e a atual dele,

No Instagram, Luana escreveu em um post com um carrossel de fotos: "Assim vamos nos encontrando, formando nossa patota, se ajudando, fortalecendo, se divertindo sempre e aprendendo um com o outro. Somos os de escolha clara e luta diária. Ainda me lembro da entrevista que te dei, Igor Marchesi, quando me apaixonei por Portugal, ha 3 anos. Agora, já aqui e tendo você junto à nossa família, penso que realmente Deus vai nos cercando direitinho. Só falta nossa peça de teatro ou novela juntos".